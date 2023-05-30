На території Євросоюзу можуть заблокувати Twitter: у чому причина

За словами відповідального за цифровий перехід та телекомунікації Жана-Ноеля Барро, Twitter має запровадити нові європейські правила до 25 серпня. Інакше платформу буде заборонено в ЄС.

Американську соціальну мережу Twitter можуть заблокувати на території Європейського союзу, якщо вона не введе нових правил, спрямованих на боротьбу з дезінформацією. Про це 29 травня повідомив міністр-делегат цифровізації та телекомунікацій Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє France Info.

"Twitter буде заборонено в Європейському союзі, якщо він не буде відповідати нашим правилам", — цитують журналісти Барро.

Автори публікації згадали про те, що кількома днями раніше у Twitter заявили про добровільний вихід із європейського кодексу "належної практики" проти онлайн-дезінформації, створеного у 2018 році.

При цьому Барро наголосив, що нові правила, покликані "змусити платформи боротися з дезінформацією", набудуть чинності 25 серпня 2023 року. Зокрема, від соцмереж вимагатимуть видаляти "незаконний контент", а також заборонять "рекламу, орієнтовану на неповнолітніх".

Для порушників правил передбачено штраф на суму до 6% від обороту. У разі повторного порушення платформу буде заборонено в Євросоюзі.

"Я хочу, щоб Twitter виконав ці європейські правила до 25 серпня, інакше він більше не вітатиметься в Європі", — сказав Жан-Ноель Барро.

Нагадаємо, що за даними Bloomber від 12 травня, Ілон Маск, як і обіцяв, прислухався до голосування користувачів Twitter і вирішив піти з посади гендиректора соцмережі. Бізнесмен також заявив, що "вибрав нового гендиректора і вона розпочне виконання обов'язків через 6 тижнів".

Раніше, 1 травня, ми також писали про те, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив Ілона Маска в тому, що його соцмережа "прогнулась під українців" після того, як Twitter заблокував його публікацію із закликом розірвати дипломатичні відносини з Польщею.