4 метри та колючий дріт: Фінляндія показала проект паркану на кордоні з Росією (фото)

Зараз на кордоні з агресивним сусідом стоїть паркан лише 3 км завдовжки. До кінця липня фінська влада обіцяє "наростити" його до 200 км.

Співробітники прикордонної охорони Фінляндії показали тестову версію високого паркану, який зараз будують на фінсько-російському кордоні. Про це у вівторок, 30 травня, повідомляє фінське видання Yle.

Тестова ділянка загородження з колючим дротом зараз будується у містечку Пелкола в Іматрі на східному кордоні. Саме його й запросили оглянути журналістів.

Наразі на території будуватиметься паркан довжиною в три кілометри для перевірки функціональності та надійності бар'єрного загородження. Загальна висота паркану становить приблизно чотири метри.

Фото: Mikko Savolainen /Yle

Будівництво паркану на російсько-фінському кордоні планують завершити вже влітку поточного року, орієнтовно ближче до липня. Щойно пілотний етап буде схвалено, планується спорудження паркану завдовжки 200 кілометрів.

Нагадаємо, трохи більше року тому на початку травня влада Фінляндії заявила про намір встановити на своєму східному кордоні серйозні огорожі, оскільки тоді північну країну від Росії відокремлював лише простий паркан з колючого дроту.

28 лютого 2023 року стало відомо про те, що Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Російською Федерацією, заради власної безпеки. Першою було анонсовано пілотну ділянку завдовжки 3 км.