"Щойно вступимо до ЄС": у Грузії розповіли, коли скасують авіасполучення з РФ

Уряд Грузії, як і раніше, відмовляється приєднуватися до антиросійських санкцій, але заявляє, що "прагне до Європи".

Грузія не приєднується до антиросійських санкцій, а питання щодо доцільності авіасполучення з Росією стоятиме на порядку денному після того, як стане членом Євросоюзу. Таку заяву зробив мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе сьогодні, 30 травня, повідомляє видання "Грузія Online".

При цьому Каладзе наголосив, що Грузія не змінює орієнтирів і прагне до Європи.

"Грузія поки не є членом ЄС. Ми незалежна, суверенна країна, яка прагне до Європи і бажає євроінтеграції. Коли ми матимемо статус, і ми станемо країною-членом Євросоюзу, звичайно, будемо приймати рішення, які відповідають спільним інтересам", – заявив Каладзе.

Нагадаємо, що 25 травня Грузія запустила для росіян авіарейси до Європи. Кінцевими пунктами рейсів стануть Мілан, Париж, Відень, Ларнакі та Салоніки. Засновник авіакомпанії Georgian Airways розповів журналістам, що попит на перельоти в Росію не надто великий.

Крім того, 25 травня грузинський парламентар розповів, що Україна вимагала від Грузії відкрити проти РФ другий фронт. За словами Іраклія Кобахідзе, Грузія солідарна з українським народом і засуджує агресію РФ, проте не готова карати своїх людей через конфлікт в Україні.

29 травня посол Європейського союзу в Грузії Павло Герчинський передав голові міністерства економіки країни Левану Давіташвілі офіційний демарш. від імені 27 країн ЄС за поновлення авіасполучення з РФ.