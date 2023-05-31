У Латвії обрали нового президента: ним став багаторічний голова МЗС

Едгарс Рінкевичс виграв у третьому турі голосування Сейму й буде управляти країною чотири роки. Опоненти закидали йому той факт, що він гей.

Сейм Латвії обрав президентом країни Едгарса Рінкевичса, його кандидатуру висунула партія "Нова Єдність". Про це написав портал Delfi.

У третьому турі за нього проголосували 52 депутати. Глава Латвії виконує представницькі функції, його призначають більшістю голосів депутатів Сейму — 51 зі 100.

Третій тур голосування проводиться у разі, якщо більшість не набирається у перших двох турах. Якщо і в останньому турі ніхто не набере 51 голос, то за 10-15 днів проведуть нові вибори.

Рінкевичс керуватиме країною чотири роки і представлятиме її на міжнародному рівні. З 2011 року він обіймав посаду міністра закордонних справ за різних урядів.

Радіостанція ВВС зазначає, що опоненти Рінкевичса закидали йому той факт, що він є геєм і не приховує це. У Латвії одностатеві шлюби не легалізовані, і для нього це могло бути проблемою, зазначили журналісти.

Нагадаємо, що Едгарс Рінкевичс на зустрічі глав МЗС країн НАТО в Бухаресті в листопаді минулого року допускав можливість ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Росії.

Рінкевичс також був ініціатором посилення правил надання притулку та посвідки на проживання для росіян. На його думку, люди мали визначитися з належністю Криму і що відбувається в Україні.