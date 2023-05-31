"Готуємося до шторму": Сі Цзіньпін звернувся до керівників нацбезпеки КНР

За словами глави КНР, Пекін стикнеться із серйозними проблемами через "вороже міжнародне середовище" та має відпрацьовувати навички реальних бойових дій.

Керівникам національної безпеки Китаю необхідно думати про "найгірші сценарії" та готуватися до "бурхливого моря" в усіх сферах. Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, передає CNN.

Глава КНР наголосив, що національна безпека країни опиняється під загрозою через негативний вплив ззовні.

"Складність і труднощі питань національної безпеки, з якими ми зараз стикаємося, значно зросли. Ми повинні дотримуватися мислення, орієнтованого на результат і на гірший сценарій, і бути готовими пройти серйозні випробування сильними вітрами, і бурхливими хвилями, і навіть небезпечними, штормовими морями", — заявив Сі.

Також китайський лідер акцентував на тому, що середовище у світі стає ворожим для Китаю.

Водночас Сі Цзіньпін зазначив, що Китай має прискорити модернізацію своєї системи, сил і засобів національної безпеки, а також зробити їх ефективнішими в "реальних бойових діях і практичному застосуванні".

Він бачить необхідним просування в створенні системи моніторингу ризиків національної безпеки та раннього попередження, посилити освіту з питань нацбезпеки та покращити управління безпекою даних і штучним інтелектом.

Нагадаємо, 26 травня офіційний представник Піднебесної Лі Хуей завершив поїздку, що тривала майже два тижні, під час якої він побував в Україні, Польщі, Франції та Німеччині. Автори WSJ у своїй статті стверджували, що запропонований план мирного врегулювання передбачав негайне припинення вогню та перехід захоплених українських територій під юридичний контроль РФ.

Також повідомлялося про те, яким буде альянс США, Японії та Південної Кореї. Згадані країни обмінюються розвідданими, відомостями про запуски північнокорейських ракет, про системи радіолокаційних станцій та ін.