Готували на домашньому пиві: 13 членів сім'ї померли, скуштувавши отруйну кашу

Члени сім'ї вжили отруєну кашу, приготовлену з борошна проса махангу з додаванням висушеного та потовченого осаду бродіння з домашнього пива. Серед загиблих було 4 хлопчики та 5 дівчаток.

У Намібії 13 людей із однієї родини померли після того, як дістали важке харчове отруєння. За попередньою інформацією, щонайменше дев'ять із них були дітьми. Про це пише The Metro.

Усі постраждалі були членами однієї родини. Влада вважає, що каша, яку вони їли, стала отруєною після того, як її змішали з речовиною, що перебродила, що залишилася після приготування домашнього алкогольного напою. Передбачається, що щонайменше 20 членів сім'ї використали отруєну кашу.

Чотири хлопчики у віці 2, 9, 13 та 14 років померли в лікарні, три шестирічні дівчинки та ще дві дівчинки трьох та 12 років також померли.

За даними Намібійської мовної корпорації, вік дорослих жертв досягав 33 років.

Міністерство охорони здоров'я Намібії підтвердило, що інцидент стався в суботу в регіоні Каванго Іст на крайньому північному сході африканської країни.

Видання зазначає, що вісім людей залишаються у лікарні, причому п'ятеро з них у критичному стані.

"Повідомляється, що члени сім'ї вжили отруйну/отруєну кашу, приготовлену з борошна проса махангу з додаванням висушеного та стовченого осаду бродіння з домашнього напою/пива, на місцевому діалекті він називається як мундивер", — заявив представник міністерства охорони здоров'я країни.

Раніше Фокус писав, що 14-річний хлопчик втік від страшного клоуна-вбивці. Джон Уейн Гейсі заманював жертв до себе додому, одягав на них наручники, зазвичай під приводом демонстрації фокусу, а потім чинив свої жахливі напади.

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році й фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", було знайдено в іншому штаті.