Переплатив за Twitter: у соцмережі почалися проблеми після того, як акції купив Маск

Інвестиційна компанія Fidelity вперше знизила вартість своєї частки у Twitter у листопаді до 44% від покупної ціни. Наразі акції соціальної мережі скоротилася до третини від вихідної суми, яку заплатив Ілон Маск.

Соціально-медійна платформа. Twitter почала зазнавати суттєвих збитків після того, як на чолі став мільярдер Ілон Маск. Інформація з'явилася на сайті інвестиційної компанії Fidelity.

Fidelity вперше знизила вартість своєї частки у Twitter у листопаді до 44% від покупної ціни. Після цього були подальші уцінки в грудні і лютому. На сьогодні акції соціальної мережі скоротилася до третини від вихідної суми, яку заплатив Ілон.

У свою чергу медіа Bloomberg написало про те, що незрозуміло, як Fidelity прийшла до своєї нової, нижчої оцінки. Тим більше, що нещодавно сам Маск визнав, що переплатив за Twitter, який він купив за 44 мільярди доларів, включаючи 33,5 мільярда доларів власного капіталу.

ЗМІ також написало про те, що інвестиції Маска в Twitter зараз оцінюються в 8,8 мільярда доларів. Це означає, що Ілон Маск витратив понад 25 мільярдів доларів на придбання приблизно 79% акцій компанії.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, хто може очолити Twitter після відходу Ілона Маска. Хоча скандальний ІТ-магнат не назвав конкретного імені, але експерти називають головним претендентом керівника рекламного підрозділу NBCUniversal.

Дещо раніше, 1 травня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв звинуватив Ілона Маска через блокування в Twitter. Проте дещо пізніше політик визнало, що зізнався, що раніше Росія "цинічно" використовувала Twitter для просування своїх пропагандистських цілей.