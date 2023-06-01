Зерно в обмін на аміак: ООН пропонує Україні та РФ домовитися, – ЗМІ

Київ та Анкара погодилися з новою пропозицією щодо покращення роботи "зернового коридору", Москва поки що мовчить. Підготувати трубопровід до транзиту аміаку можна за місяць, упевнені українські урядовці.

Представники ООН запропонували Києву, Москві та Анкарі обговорити початок підготовки поновлення транзиту російського аміаку через Україну. Паралельно стартують переговори щодо розширення "зернової угоди", повідомили 31 травня джерела агентства Reuters.

Росія цього місяця погодилася продовжити "зернову угоду" на 2 місяці. Москва обіцяла припинити ініціативу, якщо не приберуть перешкоди для вивезення російського зерна та добрив, зазначило агентство.

Україна та Туреччина погодилися з новою пропозицією для покращення роботи у Чорноморському експортному коридорі. Росія поки що не відповіла, зазначив співрозмовник.

Представник ООН Стефан Дюжаррик на щоденному брифінгу для ЗМІ сказав, що розмови щодо дії угоди продовжуються. Українська влада каже, що робітникам потрібно до 30 днів, щоб підготувати трубопровід до транзиту аміаку.

У травні високопоставлене джерело в уряді України сказало Reuters, що Київ розгляне питання дозволу транзиту російського аміаку за умови, що Чорноморську "зернову угоду" розширять великою кількістю українських портів та товарними групами.

Нагадаємо, що у червні цього року до Києва хочуть приїхати шість африканських президентів. Вони хочуть обговорити питання щодо збільшення експорту українського зерна.

"Зернову угоду" продовжили вкотре 17 травня, вона діятиме ще два місяці.