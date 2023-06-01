Понад 20 років не могла завагітніти: жінка, яка страждала від безпліддя, "раптово" народила сина

Рейчел О'Доннелл звернулася до лікарні, скаржачись на нудоту та біль у животі. Разом з іншими аналізами їй провели тест на вагітність, після чого медсестра повідомила австралійку, що результат "позитивний".

43-річна Рейчел О'Доннелл із Брісбена (Австралія) протягом більш як 20 років була впевнена, що не може мати дітей через синдром полікістозних яєчників. Однак у квітні цього року вона несподівано стала для себе мамою. Про це пише 7 News.

Жінка звернулася до медичного закладу, скаржачись на нудоту та біль у жовчному міхурі. Разом з іншими аналізами їй провели тест на вагітність, і вона була приємно вражена, коли дізналася, що результат "позитивний". Вперше вона не могла повірити в це, тому лікарі провели ультразвукове дослідження, що дозволяє їй почути серцебиття малюка, що перебуває в її утробі.

"Ви вагітні. Нам потрібно покласти вас і перевірити, як іде розвиток дитини", — сказала медсестра.

Видання зазначає, що через скорочення частоти серцебиття плода було прийнято рішення провести кесарів розтин. Жінка без проблем народила сина, який з'явився на світ на 10 тижнів раніше за очікуваний термін і важив всього два кілограми. Але з ним все було гаразд.

Нова мама зазначила, що останній місяць виявився дуже хвилюючим, але веселим. У неї зовсім не було явних ознак, що вказують на вагітність.

Раніше Фокус писав, що американка прийняла сутички за апендицит. Кайла Ніколь Сімпсон дізналася, що переживала так звану "приховану" вагітність. Дівчина розповіді про це у своєму ролику в TikTok, який набрав понад 9 млн переглядів.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.