"Люди їх відстрілюватимуть", — капітан, чий човен атакували агресивні косатки (відео)

За словами Себастьяна Дестремо, кити-вбивці зупинилися за 200 метрів від його плавзасобу. Дещо підійшли ближче, почали розглядати і обнюхувати. Потім несподівано пролунав звук удару.

Ім'я Себастьяна Дестремо опинилося на газетних шпальтах після того, як 22 травня на його човен біля південного узбережжя Іспанії влаштувала засідку зграя приблизно з 20 косаток. Незважаючи на те, що багато хто мотивами китів-вбивць називав помсту, Дестремо все ж таки вважає, що їх поведінка пояснюється іншими причинами. Про це повідомляє Newsweek.

"Я особисто це бачив, якби ці тварини захотіли, вони легко б нас потопили, — сказав Дестремо. — Якби це була помста, мені вже довелося б плавати в океані".

Цей інцидент стався біля мису Трафальгар біля південного узбережжя Іспанії. Спочатку йому здалося, що посилився вітер, як це буває при виході з протоки Гібралтару.

"Я почав трохи опускати вітрило, а потім обернувся, щоб подивитися, звідки дме вітер, і побачив, що це риби. Це були косатки!" — сказав він.

Зграя швидко наближалася. За словами капітана, було дещо страшно, бо їх було близько 20-ти. Він вирішив зовсім опустити вітрила, сподіваючись, що косатки втратять інтерес до нерухомого корабля.

"Кити зупинилися за 200 метрів. Вісім з них підійшли до нас і почали наближатися все ближче і ближче. Вони дивилися і нюхали, а потім пролунав звук удару", — пояснив мореплавець.

Косатки у воді

Косатки націлилися прямо на кермо корабля, щосили давили на нього носами. Великий 15-тонний човен складно зрушити з місця. Але під натиском косаток вона піднялися і почали обертатися, сказав Дестремо. Косатки мають видатну силу, додав він.

Напад косаток на човен біля берегів Іспанії

"За кілька хвилин такого натиску нижня частина керма розлетілася. Стало по-справжньому страшно", — зазначив капітан. За його словами, він турбувався, що дно човна могло тріснути, через пробоїну човен могло залити водою.

Ця подія — одна з кількох подібних, тому деякі дослідники вирішили, що тварини можуть мстити людям за прикладом однієї агресивної косатки.

Але Себастьєн Дестремо вважає, що якби вони хотіли, то могли б потопити човен за лічені миті. І що вони діяли не агресивно. Кожна тварина зі зграї прикладала свій ніс до човна і штовхала його. Це було схоже на гру, а діяли вони відносно обережно.

Майбутнє косаток у небезпеці

Але чутки про агресивні косатки швидко поширилися серед рибалок.

"Я турбуюся про майбутнє цих тварин, на нас велика відповідальність, щоб захистити їх. Проблема в тому, що медіа акцентують увагу на агресії, і люди озброюються. Беруть на борт вогнепальну зброю. Але так не можна. По-перше, так ви самі застрелитеся, тому що вони не дозволять вам їх легко розстрілювати. По-друге, це їхній світ, а не наш", — пояснив капітан.

Напад косаток, Косатки у воді

Нагадаємо, що косатки розірвали на частині яхту біля іспанського узбережжя. Деякі висловлюються в тому дусі, що поранена самка вирішила помститися людям і навчила цього інших.

У більшості випадків кити-вбивці вдаються до однієї і тієї ж тактики, коли атакують човни.