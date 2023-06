Від пінти пива до пляшки віскі: похоронна фірма робить незвичайні труни (фото)

Серед запропонованих варіантів дизайну є моделі у стилі "Зоряних воєн", "Ігри престолів", "Ходячих мерців", "Гаррі Поттера" та "Дураків та коней".

У Великій Британії похоронна фірма сподівається "зняти табу" з розмов про смерть, пропонуючи труни, зроблені на замовлення, у тому числі труну, оформлену у вигляді булочки з сосисками Greggs. Про це пише Sky News.

Керівники компанії Go As You Please кажуть, що жодні ідеї не заборонені, якщо їхня мета зробити життя приємнішим. Фірма, що має філії на північному сході Англії та в Единбурзі (Шотландія), каже, що труни виготовляються з урахуванням потреб кожного конкретного клієнта.

Серед запропонованих варіантів дизайну є моделі у стилі "Зоряних воєн", "Ігри престолів", "Ходячих мерців", "Гаррі Поттера" та "Дураків та коней". Люди можуть вибрати майже будь-що, від пінти пива Tennent's Lager до пляшки віскі Bell's.

Труни виготовляються з урахуванням потреб кожного конкретного клієнта Фото: Sky News

Скотт Пурвіс, генеральний менеджер компанії, розповів, що упаковка для Dyson була створена для людини, яка займалася ремонтом старих пилососів. Інша труна була зроблена зі старих піддонів на знак поваги до людини, яка використовувала обрізки дерева для створення корисних речей для свого сараю.

"Більшість наших проєктів трун народжуються в результаті відвертих розмов з людиною, коли вона ще жива. Багато людей тепер самі організують свій похорон перед смертю. Це дає їм можливість зняти табу з розмов про смерть зі своїми сім'ями. Це також дає їм можливість влаштувати саме ті. похорон, який вони хочуть, і зняти тягар із сім'ї, коли настане час", — розповів Скотт Пурвіс.

