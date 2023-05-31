"Це огидно": Дісней розкритикували за "ученицю феї" з вусами (фото)
Відео, в якому співробітник Діснейленду у жіночому костюмі та макіяжі вітає дітей біля входу до магазину Bobbidi Boutique, швидко стало вірусним. Ролик набрав майже 8 млн переглядів TikTok.
У США Дісней розкритикували за те, що він дозволив співробітнику-чоловікові одягнути костюмовану сукню та нафарбуватися. Про це пише New York Post.
Вірусне відео, що набрало майже 8 мільйонів переглядів у TikTok, показує, як вусата "учениця хресної феї" вітає дівчинку в бутіку Bibbidi Bobbidi Boutique у Діснейленді в Анахаймі, штат Каліфорнія.
"Отже, мене звуть Нік, я один із підмайстрів хресної феї. Я тут для того, щоб купити вам все необхідне і зробити вибір на весь день", — каже працівник, на очах якого сині та фіолетові тіні для повік у тон форменому одягу.
Курнті Фарбер, мати трьох дітей, що опублікувала оригінальне відео, не стала критикувати вбрання співробітника, а похвалила працівників за те, що вони подарували її дочці незабутні враження від відвідування бутіка, де діти віком від 3 до 12 років можуть отримати "чарівний макіяж для королівських" осіб, які проходять навчання".
Однак позитивні відгуки жінки не зупинили консервативних людей, які почали критикувати Дісней.
"Це огидно і неправильно. Я пам'ятаю, коли "діснеївський погляд" навіть не дозволяв жінкам носити певні кольори лаку для нігтів. А тепер це?" — написала у Твіттері Дженна Елліс, адвокат, відома тим, що працювала за колишнього президента Трампа.
@kourtnifaber A dream is a wish your heart makes, when you’re fast asleep 👑 ✨ #disneyland #bibbidibobbidiboutique #corememory ♬ original sound - Kourtni
Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.
Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.