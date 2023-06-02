"Бойові комахи із США": пропаганда РФ заявила про навалу "полчищ сарани" (відео)

У Росії стверджують, що сарана потрапила на територію окупованої Станиці Луганської та Ростовської області РФ з американського дослідницького університету, який нібито ставив на цих комахах експерименти.

У Російській Федерації пропагандисти заявили, що в тимчасово окупованій Луганській області України та Ростовській області РФ у 2019 відбулася навала сарани, яка нібито була завезена з американського університету в район рибгоспу біля Станиці Луганської. Про це пише російське державне агентство "РІА Новини".

Автори публікації заявили, що в Луганській області нібито знайдено документи, які свідчать про співпрацю ЗСУ та Вашингтонського дослідницького університету зі штату Міссурі.

"Якщо подивитися в інтернеті у відкритих джерелах, то цей університет і займався виведенням бойових комах, він перший почав ставити експерименти на сарані. І вантаж саме цього університету, згідно з документами, прибув на територію даного рибгоспу", — стверджують у країні-агресорі.

За словами російських пропагандистів, спочатку американці намагалися використати сарану в саперній справі, проводячи над нею відповідні дослідження.

Як "докази" своїм словам пропагандисти показали сині порожні каністри, розкидані в Луганській області, а також навели коментарі "очевидців" нашестя комах.

"Полчища були сарани, полчища. Ну... була на кілька днів ця сарана. Потім зникла", — каже "місцева мешканка" у пропагандистському сюжеті.

Нагадаємо, що за словами російських журналістів, з 24 по 27 травня на території тимчасово окупованого Криму запустили понад сотню ракет "небезпечними хмарами". Таким чином окупанти нібито запобігли граду.

У жовтні минулого року постійний представник РФ Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що в США нібито запатентований дрон, здатний "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

Крім того, Міноборони РФ поширювало чутки про розробку біозброї в Україні, яка мала поширюватися мігруючими птахами, випущеними з "Херсонського заповідника".