Самогон, кенгуру та хрущ травневий: Навальний розповів, що йому не дозволили взяти до ШІЗО (фото)

Російський політик також просив адміністрацію колонії дозволити тримати в камері хруща і запропонував присвоїти 10-й дан по карате співкамернику, який убив людину голими руками.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який відбуває покарання у виправній колонії у Володимирській області, продемонстрував аудиторії частину листування з адміністрацією пенітенціарної установи. Пост опублікований в Instagram.

За словами Навального, обмін листами з адміністрацією колонії — одна з небагатьох розваг, що залишаються у штрафному ізоляторі. З літа минулого року він провів у карцері майже 180 днів.

Частина відповідей тюремних співробітників на запити російського політика:

адміністрація у своєму листі у відповідь написала, що "дві пачки махорки, пляшку браги і балалайку" не можна передати в штрафний ізолятор, а також заборонен і мегафон, який Навальний просив передати "психу в камеру навпроти", щоб він "кричав голосніше";

Навальний також просив пояснити, чи потрібаний йому дозвіл на зберігання в камері хруща, а також присвоїти 10-й дан по карате співкамернику, який убив людину голими руками;

на ці запити адміни колонії відповіли, що комаха належить до царства тварин і тому не може бути видана, а питання кваліфікаційних звань у системі бойових мистецтв вони не розглядають.

Але найчастіше, за словами Навального, він був розчарований відмовою дозволити йому утримувати у якості домашньої тварини кенгуру.

Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії Листування Навального з адміністрацією колонії

"Кенгуру — це дворізцеве сумчасте, а такі у штрафних ізоляторах заборонені", — поділився політик відповіддю співробітників колонії, але пообіцяв продовжити боротися за невід'ємне право заводити в колонії австралійських сумчастих.

У березні 2022-го політика засудили до дев'яти років ув'язнення. Цього місяця має відбутися нове слухання щодо вже нової справи. Навальний стверджує, що тепер йому загрожує до 30 років ув'язнення.

Нагадаємо, що українські політики відреагували на документалку про Навальне, яка отримала "Оскар". Українська громадськість різко висловилася про рішення журі Американської кіноакадемії нагородити авторів фільму, присвяченого Росії та її внутрішній політиці.

Також повідомлялося, що українці обурені рішенням організаторів Оскара, але "проблема в тому, що російські бомби поки що падають тільки на Україну".