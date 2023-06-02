Гігантська біла акула накинулася на човен дайверів заради наживки (фото, відео)

Біла акула люто кинулася за наживкою, а згодом ще чотири інші великі морські хижаки підійшли до клітки й кружляли навколо човна, сподіваючись отримати їжу.

Велика біла акула показала зуби, кидаючись на наживку, що висіла на туристичному човні в затоці Моссел (Південна Африка) всього у двох-трьох метрах від оператора. Відео опубліковано на YouTube-каналі видання The Sun.

Подію фіксували з борту човна. Дайвери вирішили ближче познайомитися з деякими з найстрашніших хижаків у світі, тому також занурювалися у воду.

На відео акула люто кидається на наживку, яка висіла на човні. Це вразило самих операторів, які поділилися емоціями.

Англійський відеооператор і член дайвінг-екіпажу Марк Ґрем розповів агентству Media Drum World, що відчував хвилювання, коли бачив білу акулу. Він зафіксував відео з підводної клітки, а також з борту човна.

Досвідчений дайвер був у захваті від того, що не тільки акула так люто кинулася за наживкою. Він зауважив, що чотири інші великі океанічні мисливиці підійшли до клітки й кружляли навколо човна. Морські хижаки розтулили щелепи й опинилися на відстані приблизно у два метри від клітки, щоб дослідити незнайомий човен.

"Це було неймовірно захоплююче. Великі білі акули найчастіше надзвичайно повільні та з цікавістю залишаються прямо під поверхнею, досліджуючи човен і клітку", – розповів Марк.

біла акула, Media Drum World

З його слів, люди інстинктивно бояться того, чого вони не бачать і не розуміють. Ґрем вважає, що негативний образ цим хижакам створили ЗМІ.

"Я не вважаю, що така репутація виправдана", – пояснив він.

Дайвер зазначив, що у 2022 році було лише п'ять смертельних нападів акул, у той час, як люди вбивають понад 11 тисяч акул на щогодини. Він закликав змінити своє ставлення до цих хижаків.

"Якщо ви отримаєте можливість побачити їх у дикій природі, то подивіться на них, я гарантую, що ваше сприйняття зміниться", — висловився чоловік.

Нагадаємо, в Атлантичному океані спіймали "Залізну акулу", яка проплила понад 24 тис. км. Доросла велика біла акула має вагу близько 535 кг, а довжину – 3,65 метра. Її двічі помічали фахівці морської дослідницької групи OCEARCH.