120 загиблих, 800 поранених: в Індії зіткнулися два потяги, які йшли назустріч один одному (відео)

Близько 12 вагонів пасажирського потяга пішли під укіс у районі Баласоре (штат Одіша), що у східній частині країни. Рятувальники намагалися дістати приблизно 200 пасажирів, які застрягли.

Щонайменше 120 людей загинули та ще 800 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів в Індії. Про це повідомляє Press Trust of India з посиланням на офіційні повідомлення влади та ЗМІ Індії.

Близько 12 вагонів пасажирського потягу пішли під укіс у районі Баласоре (штат Одіша), що у східній частині країни.

Головний адміністратор району Баласор Даттатрая Бхаусахеб Шинде повідомив, що кількість жертв вже склала щонайменше 50 осіб.

Рятувальники робили спроби дістати близько 200 людей, які застрягли у вагонах, що перекинулися.

Повідомляється, що під час цього випадку, який стався за 200 кілометрів від столиці штату Бхубанешвар, потяги рухалися назустріч один одному.

За даними агентства Press Trust of India, одним із потягів, що зіткнулися, був Coromandel Express, який прямував з Калькутти до Ченнаї.

На місце трагедії прибуло близько 500 поліцейських та 75 карет "швидкої" та автобусів, повідомили офіційні особи штату Одіша.

Амітабх Шарма, який представляє залізничне міністерство, заявив, що зійшли з рейок приблизно 10-12 вагонів одного потяга. Уламки деяких із пошкоджених вагонів опинилися на сусідніх коліях.

Перекинулися також близько трьох вагонів другого потяга.

Протяжність індійських залізниць становить 64 000 км, понад 12 млн осіб щодня користуються 14 000 потягів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що вражений тим, що сталося, і висловив співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, що під час найсильнішої за останні 100 років повені в Італії тіла загиблих знаходили за десятки кілометрів від їхніх будинків. Загинули щонайменше 13 людей, ще 13 тисячам довелося залишити своє житло.

Також повідомлялося, що під час шторму на озері в північній частині Італії загинули спецагенти, їхній плавучий будинок перекинувся.