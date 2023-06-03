Загадкова сцена в пустелі: моторошна знахідка тіктокера виявилися місцем злочину (відео)

Чоловік, який займається розкопками в пустелі штату Юта, твердо переконаний, що натрапив на те, що вважає "місцем злочину", після того, як несподівано знайшов покинутий рюкзак і гітару.

Зареєстрований у популярній соціальній мережі TikTok під ніком "ry_of_the_desert", Раян вирішив поділитися своєю знахідкою з підписниками за допомогою відео. У цьому відео він розповів про незвичайні знахідки, на які натрапив під час досліджень на археологічних розкопках, пише UNILAD.

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Сповнений здивування і цікавості, Раян вигукнув: "Юта, яке гостроцікаве видовище! Що б це могло бути?", побачивши цю незвичайну сцену.

Чоловік, який займається розкопками в пустелі штату Юта, твердо переконаний, що натрапив на те, що вважає "місцем злочину", після того, як несподівано знайшов покинутий рюкзак і гітару Фото: TikTok/ry_of_the_desert

Там, на землі, лежала розірвана на шматки дорожня сумка, яку, здавалося, викинули поряд з гітарою.

Швидко панорамуючи камеру, Раян показав рюкзак, який, схоже, недбало покинули у сусідньому яру. Продовжуючи своє дослідження, він натрапив на предмети одягу, частково приховані піском, що спонукало його описати ситуацію як "тривожну".

Супроводжуючи відео, опубліковане 22 травня, Раян надав опис для своєї аудиторії, стверджуючи: "У пустелі це, безумовно, найдивовижніша знахідка, яку я коли-небудь робив. Проводячи дослідження на археологічних розкопках, я випадково натрапив на цю загадкову сцену. Це, безперечно, моторошно".

У наступному відеоролику чоловік поділився зі своїми підписниками новим розвитком подій: "Всього через 48 годин після публікації цього відео я отримав повідомлення від родича зниклої людини, яка зникла приблизно вісімнадцять місяців тому. Дивовижно, але ця людина зникла неподалік від цього місця".

Раян заспокоїв свою стурбовану аудиторію, розповівши: "Я негайно надіслав усі свої фотографії цій родині, а також, як запобіжний захід, звернувся до органів влади. Я розумію, що багато хто з вас щиро стурбований цим аспектом".

Сім'я, з якою Раян встановив контакт, стверджувала, що речі, зображені на фотографіях, дійсно належали їхньому зниклому родичу.

Згодом детективи правоохоронних органів відправилися сюди для проведення розслідування на місці. Спілкуючись з родиною, Раян з'ясував особу зниклої людини.

Він пояснив: "Людина, якій належать ці речі, — це ніхто інший, як Джордан Бун. Я розумію, що це ім'я вже згадувалося раніше, але тепер я можу його підтвердити. Надалі моя мета — встановити його місцезнаходження. Хоча я не знаю, з якою метою він перебуває в цьому районі, я можу однозначно підтвердити його присутність тут. Сподіваюся, що надам достатньо інформації, щоб втамувати вашу спрагу до знань".

Раніше Фокус писав про те, як сміттяр врятував проєкт, знайшовши найвизначніші артефакти в Італії. Як повідомляється, археологи були "у відчаї" через невдалі пошуки, проте все змінилося, коли чоловік дав їм підказку.

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