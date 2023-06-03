"О Боже, допоможіть мені": поліцейські стояли й дивилися, як чоловік тоне в озері (відео)

Сім'я Бікінгс подає позов через рік після того, як чоловік потонув у міському озері Темпе. Суперечка навколо цієї справи виникла через те, що поліцейські не стрибнули у воду, щоб врятувати його.

У США поліцейські стояли та дивилися на те, як Шон Бікінгс благав про допомогу з води озера Темпе Таун в Аризоні. Про це пише Fox News.

Чоловіку було 34 роки, коли він потонув 28 травня 2022 року. У позові йдеться, що за кілька місяців до і після цього на озері потонули й інші люди, і стверджується, що місто Темпе виявило недбалість у забезпеченні безпеки цього місця.

Видання зазначає, що один з офіцерів сказав, що не стрибатиме за потопаючим чоловіком. Про це йдеться у позові, поданому від імені матері Бікінгса 26 травня.

"Будь ласка, я не можу дотягнутися. О Боже. Будь ласка, допоможіть мені", — кричав потерпілий чоловік.

Бікінгс зник під водою близько 5:16 ранку, приблизно через чотири хвилини після того, як він увійшов у воду, йдеться у позові. Його тіло було знайдено приблизно за шість годин пожежними рятувальниками, йдеться у позові.

Один з офіцерів сказав, що не стрибатиме за потопаючим чоловіком Фото: NBC News

"Минув рік, а вони все ще сумують. Вони спустошені, особливо його мама. Це її дитина", — сказав про близьких Бікінгса Бенджамін Тейлор, адвокат, який представляє інтереси його родини.

У позові звинувачуються місто Темпе та поліцейських, які перебували на місці пригоди, у недбалості, стверджуючи, що вони не виконали свій обов'язок щодо забезпечення безпеки Бікінгса. Місто також не захистило громадськість від небезпечних умов і не вжило належних заходів безпеки навколо озера, йдеться в позові.

За словами Тейлора, офіцер поліції виявив "безсердечність" у поводженні з чоловіком, який благав про допомогу, намагаючись вибратися з води. Офіцери також одягли наручники на знайомого Бікінгса, який перебував на місці події й благав офіцерів допомогти другові.

Після смерті Бікінгса поліцейські, які перебували на місці події, були відправлені в "недисциплінарну" оплачувану адміністративну відпустку, але пізніше були відновлені на посаді, згідно з заявою міської влади.

Раніше Фокус писав, що у США вагітна жінка врятувала дітей із палаючого шкільного автобуса. Імунек Вільямс, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, впевнена, що їй допомогли її "материнські інстинкти", коли вона намагалася забезпечити безпеку учнів.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.