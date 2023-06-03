Розпад Росії на дві частини: у Великій Британії вказали на майбутнє Путіна

На думку експерта Хадсонівського інституту Люка Коффі, СРСР все ще руйнується, а пил від нього осідає. На російського диктатора чекає смерть чи вигнання після закінчення війни в Україні.

Розпад Росії може статися після її поразки у повномасштабній війні з Україною. Таку думку висловив 3 травня старший науковий співробітник Хадсонівського інституту Люк Коффі у спілкуванні з британським таблоїдом Daily Mirror.

Розбіжності між військовими та польовими командирами можуть стати початком кінця російського тирана Володимира Путіна, попередив експерт.

"Путіна можуть відправити у відставку, країні загрожує подальший розкол через внутрішні розбіжності. Зараз все йде до повалення Путіна та подальшого розпаду Російської Федерації", — пояснив аналітик.

Коффі вважає, що Радянський Союз все ще руйнується, а пил від нього осідає. Це означає, що будь-які подальші розвали країн нелегко буде відновити чи виправити.

Коли Росія зазнає поразки в Україні, швидше за все, вона розколеться на дві частини: прихильники жорсткого підходу мріятимуть виграти війну, а олігархи — налагодити відносини із Заходом і зберегти нажиті багатства та вплив.

Незважаючи на результат, Путін буде або мертвим, або у вигнанні. Решта регіонів, куди вирушать багато солдатів з України, повстануть проти Москви та вимагатимуть незалежності, зауважив він.

"Ви побачите повстання серед незадоволених людей. Москві доведеться вирішувати, за які шматочки боротися", — сказав Люк Коффі.

Нагадаємо, що Путін на зустрічі з багатодітними сім'ями 2 червня заявив, що Росія керується богом.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі у березні цього року видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій України.