До робіт "доброї волі" в Північній Кореї залучили й російських дипломатів. Згодом ЗМІ показали пропагандистські фотографії співробітників консульства на овочевій фермі неподалік від міста Нампхо.

У Північній Кореї співробітників міської адміністрації Пхеньяна та студентів відправили працювати на рисові поля після того, як керівники розвідслужб повідомили, що за минулий рік випадки голодних смертей у країні зросли втричі. Про це повідомляє The Mirror.

Урядових чиновників і студентів зі столичного регіону направили до провінції Хванхе, повідомляють південнокорейські ЗМІ. До таких робіт "доброї волі" закликали навіть російських дипломатів. Згодом було показано пропагандистські фотографії співробітників консульства, які працюють на овочевій фермі неподалік від міста Нампхо.

До такої ініціативи вдалися після того, як керівники південнокорейської розвідки повідомили, що голодних смертей у КНДР за рік стало втричі більше.

Еліта допомогла прополоти поле на овочевій фермі Кочанг

Ціни на кукурудзу в Північній Кореї зросли на 60%, а рис подорожчав на 30% порівняно з минулорічним періодом. На цьому фоні Кім Чен Ин страждає на ожиріння, а його вага доходить до 140 кг.

Південну частину Хванхе називають "житницею" Північної Кореї, оскільки тут менше гір, ніж у більшій частині країни, що більше підходить для ведення сільського господарства.

На провінційних фермах споруджуються житлові приміщення для всіх добровольців, які їдуть зі столиці, Пхеньяна, де жити відносно комфортно. Повідомляється, що сільськогосподарські угіддя переповнені добровольцями.

Про участь у таких роботах російських дипломатів повідомили пропагандистські ЗМІ Північної Кореї, зокрема, Rodong Sinmun.

Нагадаємо, що розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин об'їдається делікатесами, багато курить і страждає на безсоння.

Також повідомлялося, що Кім Чен Ин підтримав путінське вторгнення в Україну. Північнокорейський диктатор привітав свого колегу з РФ із 9 травня та підтримав вторгнення військ РФ в Україну.