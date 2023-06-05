В Італії понад 20 спецагентів потрапили в аварію на катері: загинули 4 людини, – ЗМІ

Жертвами трагедії через шторм на озері Маджоре стали 2 працівники спецслужб Італії — 53-річна Тіціана Барнобі та 62-річний Клаудіо Алонці. За даними журналістів, загинув і відставний агент "Моссаду".

Внаслідок аварії катера з двома десятками спецагентів на борту в Італії на озері Маджоре 28 травня загинуло четверо людей. Про це повідомила радіостанція ВВС 5 червня.

Один із загиблих — агент ізраїльської розвідки "Моссад", двоє — офіцери італійської розвідки, а четверта жертва — росіянка. Загалом на борту було 23 особи, вони вирушили до круїзу озером, яке розділене між регіонами Ломбардія і П'ємонт, а також зі швейцарським кантоном Тичино.

ВВС уточнює, що в італійській Ломбардії знаходиться низка виробників товарів військового призначення. А Швейцарія вважається транзитною країною для розвідників.

Прокурор Карло Носеріно повідомив про перебування на катері 13 італійських агентів та 8 ізраїльських. Лише капітан Клаудіо Кармінаті та його дружина, 50-річна росіянка Ганна Божкова, не працювали на розвідоргани.

Несподівано на озері почався шторм — пориви вітру сягали 70 км/год.

"Протягом 30 секунд на нас обрушився апокаліпсис. Човен одразу перекинувся, ми впали у воду", — розповів Кармінаті.

Серед загиблих виявились працівники італійських спецслужб — 53-річна Тіціана Барнобі та 62-річний Клаудіо Алонці, а також відставний агент "Моссада" 50-річний Шимоні Ерец.

Решті вдалося врятуватися, вони швидко зібрали речі з готельних номерів та лікарень, де проходили лікування, та поїхали.

"Немає жодних документів про тих, хто лікувався. Ізраїльтяни кинули орендовані автомобілі, у понеділок (29 травня) їх доставили додому на ізраїльському літаку, який підібрав їх у Мілані", — зазначила ВВС.

Особи тих, хто вижив, не розголошуються. Судді з'ясовують, чому на борту катера було більше людей, ніж дозволено, і як він вирушив у круїз за поганої погоди.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив у середу, що загиблий ізраїльтянин був відставним співробітником Моссад.

Нагадаємо, що у травні цього року 40-метрова яхта перекинулася в районі єгипетського Бермудського трикутника. Завдяки ефективній роботі матросів вдалося запобігти загибелі людей.

Фокус 5 квітня писав про потонуле вантажне судно біля берегів Туреччини, яке прямувало в Україну. Рятувальники шукали дев'ятьох членів екіпажу.