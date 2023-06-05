Ніколи не бачили раніше: усередині карстової вирви можуть мешкати нові види тварин

Китайські вчені з Гуансі-Чжуанського автономного району Китаю виявили торік гігантську вирву. Тепер вони розмірковують про те, що ця дірка може бути будинком нових видів тварин.

Вчені думають, що у величезній карстовій вирві в Китаї, в якій знаходиться древній ліс, мешкають нові, ще не виявлені тварини. Про це пише Daily Star.

Команда дослідників печер помітили вирву глибиною 192 метри в окрузі Лейє. Також було виявлено, що у карстовій воронці насправді є три входи до печер, а також древні дерева заввишки 40 метрів.

Чжан Юаньхай, старший інженер Інституту карстової геології Китайської геологічної служби, повідомив, що вона, розташована біля села Піньє в селищі Луосі, має розміри 306 м завдовжки та 150 м завширшки, а її об'єм перевищує п'ять мільйонів кубометрів. Він та його колеги думають, що в ній можуть мешкати тварини, яких сучасні люди ніколи не бачили.

"Я не здивуюсь, якщо дізнаюся, що в цих печерах буде виявлено види, про які наука досі не повідомляла і не описувала", — сказав Юаньхай.

Команда дослідників печер виявила вирву глибиною 192 метри в окрузі Лейє Фото: Daily Star

Дослідник не став вдаватися в подробиці, але додав, що вони помітили відразу три великі печери. Він стверджує, що в них можна знайти залишки ранньої еволюції цього місця.

На дні вирви добре зберігся первісний ліс із деревами, що ростуть на самому дні, а також густі тінисті рослини, що досягають висоти плечей людини.

Гігантські карстові вирви, також відомі як Tiankeng (небесна яма) китайською мовою, — це гігантські ями з особливими геологічними характеристиками, що зустрічаються в карстових районах, що утворилися внаслідок багаторазових обвалень. Переважно вони зустрічаються в Китаї, Мексиці та Папуа-Новій Гвінеї. Ті ж дослідники раніше виявили десятки карстових вирв у північно-західній китайській провінції Шеньсі та скупчення взаємопов'язаних карстових вирв у Гуансі.

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