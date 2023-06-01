Ніхто не знає, хто там жив: місто-примару знайшли після вирубки дерев (відео)

Блогер Кайзер Глік натрапив на покинуте поселення. Хлопець дослідив місцевість, коли побачив щось схоже на будинки, заховані за деревами.

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Дослідник міст і ютубер Кайзер Глік натрапив на місто-примару в Уодсворті, штат Іллінойс, США, яке було настільки непомітним, що навіть місцеві жителі не знали про його існування. Про це пише Daily Star.

Люди навіть не підозрювали про існування цього невеликого поселення. На занедбаний район натрапив блогер Кайзер Глік, який дослідив місцевість, коли побачив, що схоже на будинки, заховані за деревами.

Коли дерева були видалені, ділянка площею 22 акри з кількома об'єктами нерухомості раптово відкрилася світу після довгих років "ізоляції".

"Я вважаю, що його закинули, щоб розширити шосе або побудувати склад. Багато місцевих жителів під'їжджали до нас і питали, чи знаємо ми про це. Ми були в замішанні. Вони сказали мені, що навіть не знали про його існування, поки не вирубали дерева", — сказав 19-річний ютубер.

Занедбане поселення було заховано за деревами Фото: Jam Press

Ділянка складалася із семи будинків та чотирьох додаткових споруд зі старим сільськогосподарським обладнанням, вінтажними мотоциклами та навіть випадково залишеною друкарською машинкою.

Після його виявлення місто стало популярним у соціальних мережах, і багато людей заглядали до нього разом із Кайзером.

"Одна частина району була схожа на ферму, де велися великі роботи. Там був комору з безліччю залишків саморобної кераміки, а також гараж для трактора та електростанція або будівлю для машин. Інші будинки були з залишеними речами. Там було так багато тракторів та корисних машин, я навіть знайшов старовинний мотоцикл", — сказав блогер.

Відеоролик Кайзера на YouTube набрав тисячі переглядів, люди були приголомшені незвичайною знахідкою.

"Це моторошно, але водночас просто сумно. У цих будинках колись жили люди, які створювали спогади та мрії. Але так просто піти, схоже, тільки з кількома речами й ніколи не повернутися ... ось що найжахливіше", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що занедбаний особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.