"З цікавості": фанатка злочинів вбила жінку, щоб подивитися, як вона вмирає

У день злочину Чон Ю Чжон прийшла до жертви під виглядом учениці у шкільній формі. Потрапивши до будинку, вона смертельно поранила жінку ножем. Дівчина планувала вчинити "ідеальний злочин".

23-річний Чон Ю Чжон, фанатка справжніх злочинів, був заарештований у південнокорейському місті Пусан у зв'язку з вбивством і розчленуванням жінки. Про це пише The Insider.

За словами поліції, вони вважають, що вбивство було скоєно "з цікавості", викликаного бажанням підозрюваної випробувати на собі, що таке вбивство. Жінка зізналася у вбивстві та у п'ятницю, 2 червня, їй було пред'явлено звинувачення у вбивстві. Спочатку Чжон стверджувала, що розправилася з жертвою під час сварки, але пізніше відмовилася від своїх слів, коли слідчі надали їй нові докази.

Представник поліції заявив, що вони підозрюють, що вбивство було навмисним і було викликане бажанням дівчини вбити когось по-справжньому після того, як вона "стала одержима ідеєю вбивства з телевізійних програм та книг". У процесі розслідування на телефоні жінки було виявлено тримісячну історію пошуку інформації про те, як сховати труп.

За даними поліції, Чжон дивилася телепередачі про справжні злочини та брала книги про злочини у бібліотеці. Вона шукала свою жертву в інтернеті. Її план спрацював завдяки додатку, який пов'язує батьків із приватними репетиторами. За два дні до вбивства Чжон зв'язалася з жертвою, представившись матір'ю дев'ятикласника, щоб домовитися про візит до будинку жертви.

Дівчина смертельно поранила жертву ножем Фото: Busan police

Поліція повідомила, що у день злочину Чжон прийшла під виглядом учениці у шкільній формі. Потрапивши до будинку, вона смертельно поранила жертву ножем. Потім дівчина розчленувала тіло, поклавши частину трупа у валізу, яку вона викинула в лісі біля річки, а інші частини трупа залишила у своєму будинку.

Чжон зберегла мобільний телефон, посвідчення особи та гаманець жертви, намагаючись "вчинити ідеальний злочин".

Проте водій таксі, який відвіз її до лісового масиву, попередив поліцію про дивну поведінку. Потім правоохоронці виявили в її сумках закривавлений одяг.

"Чжон була одинаком і самітницею, безробітною після закінчення середньої школи п'ять років тому", — повідомили в поліції.

Раніше Фокус писав, що жінку знайшли через 53 роки після її зникнення. Детективи, які шукають відповіді на питання у справі про таємниче вбивство, нарешті впізнали жертву. Більше півстоліття її називали "Дамою з багажника".

Також повідомлялося, що викрадену в США дівчинку вдалося знайти через 6 років завдяки серіалу Netflix. Кайла Унбехаун, яка зникла у 2017 році та фігурувала в перезапуску програми "Нерозкриті таємниці", була знайдена в іншому штаті.