Дізналася про симптоми на YouTube: у жінки виявили рідкісну хворобу (фото)

Аліса Вандеркрюйссен вважала себе "кривоногою". З її ніг викачали понад 6,5 літрів рідини після того, як вона виявила рідкісне захворювання, подивившись відео на YouTube.

28-річній Алісі Вандеркрюйссен із Роял Оук, що в штаті Мічиган (США), діагностували рідкісне захворювання, про симптоми якого вона дізналася на YouTube. Жінці зробили операцію. Про це пише The Mirror.

У 17 років жінка помітила, що, хоча вона веде здоровий спосіб життя, її руки, ноги та живіт почали збільшуватися.

Лікарі припускали, що в неї проблеми з вагою, і давали їй брошури про дієту й фізичні вправи. Але Аліса дотримувалася здорового харчування, регулярно займалася спортом і навіть пробувала препарати для схуднення, але її кінцівки продовжували рости й завдавати їй болю.

Вона вважає, що через своє захворювання набрала близько 50 фунтів (майже 23 кг). Аліса вирішила, що в неї може бути хронічне захворювання ліпеодема, аномальне скупчення жиру, після перегляду відеоролика на YouTube. У листопаді минулого року їй поставили офіційний діагноз.

Лікарі сказали Алісі, що їй буде потрібно шість операцій із видалення ліпедематозних вузликів, із яких на сьогодні в неї залишився один.

"Я завжди була активною і досить підтягнутою, а потім без будь-яких змін у способі життя я почала ставати все більшою і більшою. Це було так, начебто я стаю товстішою, тому вам постійно ставлять діагноз "ожиріння". Я натрапила на це на YouTube і заговорила про це з лікарем після того, як подивилася влог про це. Я запитала, чому я маю все, про що вона говорить", — розповіла дівчина.

До постановки діагнозу невідоме захворювання Аліси завдавало їй постійного болю Фото: SWNS

До встановлення діагнозу невідоме захворювання Аліси завдавало їй постійного болю. Вона важко справлялася з повсякденними справами, наприклад, із походом на роботу, і каже, що почувалася "як у скафандрі".

"До постановки діагнозу я думала, що в мене просто товсті ноги та целюліт. Але на дотик вони стали бугристими, начебто утворилися вузлики. Це схоже на пухлини, що утворюються під шкірою. Всі місця, де був жир, були на дотик саме такі. Це шкідливо, тому що це хвороба, яка прогресує. Вона постійно зростає. Це був сильний тиск на коліна — у мене було так багато наростів", — додала жінка.

Аліса дотримувалася здорового способу життя й почала приймати свою зовнішність, не помічаючи жодних змін до того, як їй поставили діагноз.

"Я постійно худла. У мене був особистий тренер, і я подивилася на свої фотографії до, а потім подивилася на себе через шість місяців, і я мала ще гірший вигляд. У мене теж була сувора дієта, але я все одно не могла взяти себе в руки. Я відчувала величезне полегшення, коли мені поставили діагноз, але одночасно було сумно, оскільки я думала, що могла б отримати набагато більше задоволення, оскільки була надто зосереджена на зовнішності", — розповіла британка.

Кінцівки британки продовжували зростати й завдавати їй болю Фото: brit

Після постановки діагнозу Аліса вирішила видалити ліпоедематозні вузлики та вирушила за межі штату до спеціалізованого центру Lipedema Surgery Centre, що в Розуеллі, Джорджія, для проведення операції. За першу операцію Алісі довелося викласти 8000 доларів, але решту операцій покриває страховка.

"Мені сказали, що мене можуть направити до пластичного хірурга, і що єдиний варіант позбавитися цієї проблеми — це операція. Це називається ліпосакція за допомогою води. Вони беруть шланг із водою та розбивають вузлики під шкірою, а потім відсмоктують їх", — сказала Аліса.

Жінка каже, що відчуває полегшення після першого раунду операцій.

"Я намагаюся більше зосередитися на тому, як я почуваюся, а не на тому, який я маю вигляд. Буде чудово, якщо мені буде легше знайти свій розмір у магазинах, я відчуватиму більше енергії та ходитиму без болю", — додала британка.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що в дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Вайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили у схожу ситуацію.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину, поки була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною із раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися, лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.