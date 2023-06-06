Шестигодинні перерви: чоловіка звільнили з роботи за щоденні походи до туалету

Щоденні перерви на туалет чоловіка, на прізвище Ванг не вписувалися в рамки розумних і нормальних фізіологічних потреб, попри те, що причиною він назвав проблеми зі здоров'ям.

У Китаї чоловіка, на прізвище Ванга було звільнено за те, що щодня проводив у туалеті до шостої години під час своєї восьмигодинної робочої зміни. Про це пише Laodong Daily.

Китайський суд нещодавно ухвалив, що щоденні перерви на туалет працівника "не вписувалися в рамки розумних і нормальних фізіологічних потреб людини", попри те, що причиною він назвав проблеми зі здоров'ям.

У грудні 2014 року чоловіку було зроблено операцію з приводу аноректальної проблеми, але біль зберігався і через кілька місяців. За його словами, стан здоров'я змушував його перебувати в туалеті від трьох до шостої години щодня, починаючи з липня 2015 року.

В офіційних документах неназваної компанії у Тяньцзіні говориться, що Ванг, наприклад, лише з 7 по 15 вересня 2015 року користувався туалетом понад 20 разів.

У вересні 2015 року чоловіка звільнили з компанії, оскільки остання послалася на свої правила щодо запізнень, прогулів та відходу з роботи раніше за визначений термін.

Через місяць Ванг оскаржив своє звільнення та попросив повернути йому посаду.

Трудова суперечка в результаті дійшла до високого суду, але суддя виніс рішення не на його користь, оскільки влада визнала рішення компанії "законним і обґрунтованим".

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також раніше повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водій шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.