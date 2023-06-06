Не побачила приз: сліпий морпіх зірвав джекпот у лотереї завдяки покійній дружині (фото)

Алан Мізон виграв великий приз у лотереї Postcode Lottery, використовуючи білет, що повторюється, який його дружина Діана створила перед смертю.

У Великій Британії сліпий колишній королівський морський піхотинець Алан Мізон виграв приз у 400 000 фунтів стерлінгів у Народній лотереї поштових індексів завдяки виграшному білету своєї покійної дружини. Про це пише Daily Express.

77-річний чоловік зірвав джекпот після того, як його дружина Діана підписала їх на лотерею перед тим, як померла від раку у 2020 році.

Мізон присвятив виграш своїй дружині, яка, за його словами, була б "абсолютно поза собою від щастя", схопивши шматок призу лотереї Postcode Lottery у розмірі 3,2 мільйона фунтів стерлінгів (гроші діляться між усіма переможцями розіграшу).

Колишній морський піхотинець отримав більшу частину джекпоту після того, як його поштовий індекс опинився у списку тих, хто виграв. Однак перемога виявилася все одно гірко-солодкою, оскільки він сказав, що цей момент був би щасливішим, якби "кохання всього його життя" все ще була з ним.

"Чорт забирай, це просто диво! Ді була б просто поза собою від щастя. Вона дістала для мене білет лотереї Postcode Lottery, вона була розумницею. Вона піклується про мене", — розповів переможець.

Діана створила повторюваний квиток перед смертю Фото: People's Postcode Lottery

Мізон зазначив, що він пожертвує частину грошей на благодійність, а суму, що залишилася, використовує для того, щоб знову відвідати деякі місця, де вони з Діаною відпочивали під час їхнього 53-річного шлюбу.

"Я стою в черзі на отримання собаки-поводиря, яка б дуже допомогла мені, оскільки я погано бачу і погано ходжу, і вона була б чудовим компаньйоном. Я хотів би подарувати що-небудь організаціям з дресирування тварин, щоб допомогти іншим таким же, як я. Спочатку, я думаю, я пригощу себе добрим віскі, щоб відсвяткувати і просто прийняти все це", — додав чоловік.

Чоловік був не єдиним переможцем, оскільки понад 540 осіб у ширшому районі поштового індексу отримають щонайменше 4477 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що у Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.