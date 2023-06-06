"Витвір мистецтва": білоруські прикордонники похвалили українське сало (відео)

На українсько-білоруському кордоні транслюють аудіозапис, в якому страву називають "чемпіоном" та "шедевром". У СтратКомі ЗСУ зазначили, що сенс такої агітації невідомий.

Білоруські прикордонники вирішили "потролити" українських візаві та після повідомлень про український борщ відтворили на кордоні аудіозапис у якому вихваляється українське сало. Відповідне відео 6 червня опублікував Центр стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Не забувайте, що наше білоруське сало дуже схоже на ваше українське сало. Звичайно, українське сало поза конкуренцією. Це воістину сало-чемпіон. Сало-шедевр. Сало-витвір мистецтва", — йдеться у зверненні білорусів до українських прикордонників.

У СтратКомі зазначили, що сенс такої агітації невідомий, а методи білоруських прикордонників дуже сумнівні.

"Сумнівний результат, який наголошує на низьких здібностях пропагандистів РБ та їх кураторів з РФ", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що білоруські прикордонники намагалися переманити українських колег борщем, проте їм дали зрозуміти, що поки ті допомагають РФ, українці не мають нічого спільного з білорусами.

Раніше, 25 квітня, стало відомо, що українські прикордонники включають білоруським колегам сирену повітряної тривоги, щоб показати, як це українцям чути виття сирени кілька разів на день.