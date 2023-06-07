Масове отруєння сидром у Росії: кількість померлих зросла до 30

У напої "Містер Сидр", який продавався у РФ на розлив, було виявлено домішки метанолу та етилбутирату у небезпечних для людини пропорціях.

У Росії продовжують фіксувати випадки отруєння напоєм "Містер Сидр". Про це пише російська служба ВВС 6 червня.

Повідомляється, що 30 росіян померли внаслідок отруєння сидром. Понад 70 осіб госпіталізовано у тяжкому та середньому ступені тяжкості станів. Напій, який виготовляє самарська компанія ТОВ "Анді", продавався на розлив.

За даними журналістів, найбільше людей постраждали в Ульяновській області, де після розпиття "Містера Сидра" померло 20 громадян. Понад 50 мешканців регіону потрапили до лікарні з отруєнням.

У департаменті охорони здоров'я обласної адміністрації заявили, що "тримають ситуацію на контролі".

У публікації також йдеться, що експертиза виявила у партії "Містера Сидра", вилученої в Ульяновській області, небезпечні дози метанолу та етилбутирату.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що в межах розслідування кримінальної справи затримано 32-річного підприємця Анара Гусейнова, який володіє виробництвом гучного сидру. Його звинувачують у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинили необережність смерть двох або більше осіб).

Нагадаємо, що 5 червня стало відомо про смерть шести жителів міста Димитровград Ульяновської області, які вживали спиртний напій, куплений у магазинах "Територія пива". Продукцію постачав підприємець із Красноглинського району Самарської області.

Ще ми писали про те, що 24 квітня російські військові у тимчасово окупованому Мелітопольському районі Запорізької області зазнали втрат особового складу через отруєння невідомою речовиною.