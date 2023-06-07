РФ у червні збільшить на 16% постачання нафти в ЄС по південній гілці "Дружби", — ЗМІ

Нафтопереробні заводи ЄС прагнуть отримати більше нафти на тлі побоювань щодо перебоїв у транзиті через Україну.

У червні постачання російської нафти марки Urals у Європейський союз по південній гілці нафтопроводу "Дружба" збільшаться на 16% порівняно з травнем. Це пов'язано з бажанням нафтопереробних заводів ЄС забезпечитися достатнім обсягом нафти на тлі побоювань щодо можливих перебоїв у транзиті через Україну. Про це пише Reuters із посиланням на 2 джерела.

"Постачання російської трубопровідної нафти в Європу не підпадає під дію ембарго ЄС, але маршрут перетинає Україну та перебуває під постійним ризиком перебоїв", — пише агентство.

Компанія MOL, яка є основним покупцем нафти марки Urals в Угорщині та Словаччині, планує збільшити обсяг закупівель через південну гілку нафтопроводу "Дружба". Очікується, що в червні MOL закупить близько 900 тисяч тонн нафти Urals, порівняно з 750 тисяч тонн у травні. Це рішення пов'язане з прагненням компанії забезпечити належне постачання нафти для своїх нафтопереробних підприємств.

"Нещодавня ескалація в Україні, пошкодження великих інфраструктурних об'єктів викликають занепокоєння... Це хороша ідея — замовити більше зараз", — сказало одне з джерел, маючи на увазі, зокрема, руйнування греблі Каховської ГЕС цього тижня.

Чеський нафтопереробний завод Unipetrol, який є єдиним покупцем нафти марки Urals у Чехії та належить компанії PKN Orlen із Польщі, планує збільшити обсяг закупівель у червні.

"Сира нафта продовжує безперебійно надходити в Угорщину по нафтопроводу "Дружба", і ми не очікуємо затримок протягом наступних місяців", — сказав представник MOL, але відмовився коментувати щомісячні закупівлі.

PKN Orlen також заявила, що ніколи не коментує закупівлю нафти й деталі контрактів.

ЄС запровадив ембарго на закупівлю російської нафти морськими шляхами з грудня. Угорщині, Словаччині та Чехії, однак, було дозволено продовжувати імпорт російської нафти як критично важливої сировини.

Нагадаємо, що журнал Spiegel повідомив, що Індія і Туреччина допомагають Росії експортувати нафту. Морські порти в Індії щомісяця приймають близько 70 танкерів із нафтою з РФ. У квітні ця країна випередила Саудівську Аравію як постачальник, хоча й не має великих нафтових запасів, зазначають фахівці компанії Kpler.

Крім того, 24 травня стало відомо, що Україна зупиняє експорт електроенергії в ЄС. Енергетики знову закликали громадян раціонально споживати електричну енергію, щоби енергосистема могла працювати стабільно ввечері, а саме з 19:00 до 22:00.