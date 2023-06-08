"Схоже на кінець світу": Нью-Йорк огорнув помаранчевий дим через пожежі в Канаді (фото)

Губернатор штату Кеті Хоукул назвала погану якість повітря "надзвичайною кризою" і закликала людей залишатися вдома, щоб запобігти шкоді здоров'ю.

У Нью-Йорку суттєво погіршилася якість повітря через масштабні лісові пожежі в Канаді. Місто огорнуло густий помаранчевий дим, пише видання The New York Times 7 червня.

У публікації йдеться, що влада Нью-Йорка закликала громадян уникати прогулянок на відкритому повітрі, через що міські вулиці швидко спорожніли. Як і під час пандемії люди почали масово використовувати захисні маски.

Одна з мешканок міста, 54-річна Дені Харкін, сказала журналістам, що запах повітря навів їй спогади про теракт 11 вересня.

"Для мене це схоже на кінець світу", — зазначив 40-річний кур'єр Ремі Ернандес.

Як зазначає видання CNBC, 7 червня рівень забруднення повітря у Нью-Йорку був найвищим серед усіх міст світу.

Губернатор штату Кеті Хоукул назвала ситуацію з димом "надзвичайною кризою" і попередила, що це може тривати кілька днів.

"Якщо ви можете залишатися вдома, залишайтеся вдома. Це завдає шкоди здоров'ю людей", — попередила Хоукул.

Нагадаємо, що 20 травня стало відомо про руйнівні лісові пожежі на заході Канади. Зокрема, постраждали регіони Альберти та Британської Колумбії. Пожежі призвели до масових евакуацій, значна кількість людей були змушені залишити свої будинки через загрозу, що зростає.

За даними CBC від 30 травня, масштабні лісові пожежі в Канаді призвели до серйозних наслідків. Площа загоряння на той момент складала 788 га. Серед місцевого населення не було жертв, які загинули або зникли безвісти, проте з метою безпеки 16 400 людей було евакуйовано.