"35 років ходимо по болоту": в РФ покарали жінку за звернення до Путіна (відео)

Мешканці Воткінська записали звернення до російського президента, а жінка, яка його зачитала, отримала штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

В Удмуртії в РФ покарали жінку, яка звернулася до президента Росії Володимира Путіна, оприлюднивши проблему, яку 35 років не можуть вирішити місцеві чиновники. Про це повідомляє Baza.

Так, у місті Воткінськ ще в березні жителі згуртувалися і записали відеозвернення до Путіна з проханням розв'язати проблему з дорогою по вулиці Колгоспна, яку їм місцева влада обіцяє відремонтувати вже понад 35 років та заразом замінити старий водогін.

Відео-скарга жителів Воткінська потрапила на очі місцевим можновладцям, ті образилися і вирішили покарати спікерку. Жінку розшукали і оштрафували на 10 тисяч російських рублів за "неузгоджений мітинг".

Щоправда, за росіянку вступилися місцеві активісти з "Народного руху" і звернулися до поліції та слідчого комітету з вимогою перевірити законність дій чиновників.

Нагадаємо, що 52-річного жителя Томська в РФ звинуватили у "дискредитації армії РФ" через коментар, який він залишив під постом у соцмережі. Він назвав російського генерала Суровікіна "генералом негативних наступів".

Раніше в РФ велосипедист із Чебоксар Олег Князєв опублікував у спортивному додатку маршрут у вигляді напису "Пут х*йло" з хештегом #НетВойне. За це місцевий суд оштрафував його на 30 тисяч рублів за статтею про дискредитацію.