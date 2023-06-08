На очах у батька: акула з'їла туриста з Росії у Хургаді, — росЗМІ (фото)

За даними журналістів, 23-річний Володимир Попов із Архангельська переїхав жити на курорт із батьком. Інцидент трапився на найпопулярнішому пляжі Dream Beach.

Акула з'їла громадянина Росії на курорті у єгипетському місті Хургада. Інцидент стався поряд із найпопулярнішим пляжем Dream Beach, пише 8 червня російські медіа Mash.

Ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися з води. Поліція нікого не пускає на пляжі, плавці акул бачили в інших місцях неподалік.

Акула з'їла 23-річного Володимира Попова з Архангельська

Генконсульство РФ у Хургаді закликало росіян зберігати пильність у воді та слідувати заборонам місцевої влади про купання та дайвінгу.

Співрозмовник видання за умов анонімності уточнив, що акула з'їла 23-річного Володимира Попова з Архангельська. У МЗС РФ також підтвердили інформацію про загиблого росіянина.

Хлопець загинув на очах у свого батька, розповіла виданню Baza їхня сусідка в Хургаді. Попов переїхав із батьком у Хургаду кілька місяців тому, там вони купили квартиру та оселилися у житловому комплексі "British Resort".

"Хлопець мав своє ІП. Жив він у підмосковній Балашихі, працював ілюстратором на фрілансі", — зазначили пропагандисти.

Нагадаємо, що в червні цього року велика біла акула мало не напала на туристичний човен у затоці Моссел у Південній Африці.

А в США раніше зник 18-річний Кемерон Роббінс. Вночі підліток стрибнув із круїзного лайнера біля Багамських островів, у воді було багато акул.