У Москві затримали переможця "Битви екстрасенсів" Дмитра Волхова (фото)

За інформацією росЗМІ, затриманий екстрасенс нібито співпрацював із "Російським добровольчим корпусом". Стверджується, що у чоловіка знайшли неонацистську символіку та "екстремістську літературу".

Силовики затримали у Москві групу людей за нібито співпрацю з "Російським добровольчим корпусом". Серед них виявився переможець шоу "Битва екстрасенсів" Дмитро Буріков (Волхов). Про це повідомив прокремлівський Telegram-канал Mash.

"Силовики затримали у Москві підозрюваних у співпраці з терористичною РДК. Серед них виявився переможець 13-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" Дмитро Буріков (Волхов)", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що Волхов, заздалегідь, нібито хотів виїхати за межі Росії, щоб вступити до РДК. Щобільше, силовики під час обшуку виявили у підозрюваних символіку Третього Рейху, неонацистську атрибутику, а також "екстремістську літературу", листівки РДК.

"Усю заборонку вилучили разом із телефонами та ноутбуками. Бурікова та інших відвезли на допит", — зазначили на каналі.

Хто такий Дмитро Волхов

Російський екстрасенс, якого називають себе слов'янським магом-язичником, є послідовником культу давньослов'янського бога Велеса. Переможець 13-го сезону "Битва екстрасенсів" у РФ. За словами Волхова, він може спілкуватися із духами. До магії прийшов сам, наставників у нього не було.

Нагадаємо, що 8 червня в РДК розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно". За словами учасників добровольчого воєнізованого формування, перетин кордону РФ став для них своєрідним спортом. Їм вдалося закріпитися та захопити трофей.

Зазначимо, що 6 червня командир РДК заявив про ліквідацію десятків військових РФ. За словами Нікітіна, бійці ведуть повноцінні атаки на територію Росії. Добровольцям вдається захопити полонених та озброєння.