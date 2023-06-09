Другий раз за рік: Дональду Трампу висунули нове кримінальне звинувачення

Колишній американський президент заявив, "не зробив нічого поганого" і назвав висунуте йому звинувачення "втручанням у вибори".

У четвер, 8 червня, колишньому президенту Сполучених Штатів Америки оголосили обвинувачення по семи пунктах відповідно до Закону про шпигунство. Про це пише видання CNN.

Автори публікації зазначили, що це перший випадок, коли колишньому президентові пред'являються федеральні звинувачення. Експрезидента також звинувачують у перешкоді правосуддю, знищенні або фальсифікації документів, змові та помилкових заявах.

Повідомляється, що звинувачення пов'язане зі зверненням Трампа з секретними документами, доставленими на його курорт Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він залишив президентську посаду у 2021 році.

За словами самого Трампа, його викликали з'явитися до Федерального суду Маямі у вівторок. Адвокат експрезидента Джим Трасті назвав звинувачення "сміховинним".

Як зазначають журналісти, це вже друге кримінальне звинувачення, висунуте колишньому президенту США за 2023 рік. У квітні його звинуватили за 34 пунктами.

При цьому Дональд Трамп стверджує, що "не зробив нічого поганого". Він також назвав висунуте йому звинувачення "втручанням у вибори".

Нагадаємо, 7 червня стало відомо про проведення кримінального розслідування проти експрезидента США Дональда Трампа щодо приховування секретної інформації в приватному маєтку політика та організації схеми, щоб перешкодити правоохоронцям її виявити.

Раніше, 25 квітня, розпочався цивільний процес за звинуваченням колишнього президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні, яке нібито сталося у середині 1990-х років. Суд розглянув справу колишнього оглядача журналу Elle Джин Керолл, яка також звинувачує Трампа у дифамації.

Ми також писали про те, що 4 квітня Дональду Трампу звинуватили, в якому йдеться про виплату 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс під час президентських виборів 2016 року. Колишній президент США не визнав себе винним за жодним із 34 пунктів.