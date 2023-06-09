Прихована розкіш: колишній особняк шахрая був замаскований під сарай (фото)

У садибі Шедлі в Дербіширі із шістьма спальнями, в якій Алан Йоманс жив, коли оголосив себе банкрутом, було знайдено таємну кімнату, вхід до якої був захований за картиною.

У Великій Британії 67-річний шахрай Алан Йоманс мав намір знести свій особняк замаскований під фермерський сарай, але натомість його буде перетворено на сімейний будинок. Про це пише Daily Star.

Чоловік "заховав" свій дім вартістю 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, щоб приховати свій статок.

У садибі Шедлі в Дербіширі із шістьма спальнями, в якій Алан жив, коли оголосив себе банкрутом, було знайдено таємну кімнату, вхід до якої був захований за картиною. Цей сарай, як стверджувалося, був на задньому дворі саду його матері.

Незабаром відбувся поліцейський рейд, в процесі якого був виявлений годинник Rolex вартістю 10 000 фунтів стерлінгів і картини вартістю 83 250 фунтів стерлінгів, а також кілька рослин канабісу, дизайнерське взуття та таємна кімната, захована за однією з картин. Інша будівля, розташована неподалік Ешборні, використовувалася як частина фабрики з виробництва канабісу.

У 2016 році Йоманса було засуджено до шести з половиною років позбавлення волі за низку злочинів, враховуючи шахрайство, відмивання грошей та виробництво канабісу.

Садиба Шедлі у Дербіширі із шістьма спальнями Фото: SWNS

Після отримання дозволу Рада району Дербішир-Дейлс має намір відремонтувати будинок. Зелене облицювання, яке зараз знаходиться на будинку, буде видалено під час капітального ремонту.

"Зовні будинок виглядав як звичайний зелений сільськогосподарський сарай з гофрованою обшивкою, але це було далеко не так, і насправді в ньому була прихована розкіш. Зараз необхідно провести досить великий обсяг робіт, як усередині, так і зовні, щоб перетворити його на нормальний будинок, але дозвіл було отримано, і власники можуть розпочати роботу. Він виглядатиме дуже, дуже по-іншому", — розповів архітектор Метью Монтегю.

Видання зазначає, що будинок був збудований у 2002 без дозволу на будівництво. Суддя Нірмал Шант назвав Йоманса "брехуном, відмивачем грошей і людиною, залученою до виробництва наркотиків".

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.