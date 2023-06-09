"Злякався нулів": банк випадково переказав таксисту 21 мільйон фунтів стерлінгів (фото)

Гроші опинилися на його рахунку через помилку під час переказу між двома банками. Антоніо Перейра ду Насімент сказав, що ніколи не думав про те, щоб залишити їх собі.

58-річний Антоніо Перейра ду Насіменту з Палмаса (Бразилія) розповів, що "злякався всіх нулів", коли банк випадково відправив йому понад 21 мільйон фунтів стерлінгів (що становить 131 870 227,00 реалів). Тоді на його рахунку майже не було грошей. Про це пише Daily Star.

Чоловік, який працює водієм таксі сказав, що він був збентежений, бо не грав у лотерею. Антоніо не має постійного доходу. Він одружений, має чотирьох дітей і 14 онуків.

"З'явилося так багато нулів, що я злякався! Я ніколи в житті не бачив таких грошей і ніколи в житті їх не отримував. Таке могло статися, тільки якщо виграю в Мега-Сену [лотерею], але я не граю. Так що це важко", — сказав він.

Гроші опинилися на його рахунку через помилку під час переказу між двома банками.

"Я пішов до себе додому та сказав дружині: "Ми розбагатіли!" Але тут же моя дружина також сказала: "Повернімо гроші". Я пішов шукати банк, підписав папір, і о дев'ятій годині вечора гроші з мого рахунку перейшли на них рахунок", — додав він.

Гроші опинилися на його рахунку через помилку під час переказу між двома банками Фото: TV Anhanguera

За словами водія таксі, він ніколи не думав, щоб залишити гроші собі.

"Я ні на секунду не задумався про те, щоб зробити зло. Я дуже чесна людина та хочу отримати тільки те, що мені належить", — сказав він.

За законом, якщо на ваш банківський чи ощадний рахунок випадково надійшла сума грошей, і ви знаєте, що вона вам не належить, то ви зобов'язані її повернути, повідомляє Money.co.uk. Якщо людина спробує залишити гроші собі, то її можуть звинуватити в "утриманні неправомірного кредиту" відповідно до Закону про крадіжку 1968 року.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша в кишені. Тепер вона мешкає в трейлерному парку.

Також повідомлялося, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було із собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий білет, який приніс йому 2 мільйони доларів.