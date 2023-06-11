На борту було 29 людей: у Єгипті яхту охопила масштабна пожежа (відео)

Люди рятувалися від вогню, стрибаючи за борт. Трьох британських туристів розшукують рятувальники.

У Червоному морі в Ельфінстоні (Єгипет) спалахнула яхта для дайвінгу "Hurricane", на борту якої було 29 осіб. У паніці люди стрибали у воду, і рятувальники заявили, що троє британських туристів зникли безвісти. За інформацією Daily Mail, причиною пожежі стала несправність електроустаткування.

Як повідомляють ЗМІ, вогонь спалахнув у машинному відділенні через замикання електричного кола.

За чутками, це був один із турів морського флоту Tornado, який пропонує "розкішні сафарі на Червоному морі" лише за 1500 фунтів стерлінгів за поїздку.

"Ми підтримуємо зв'язок із місцевою владою після інциденту на борту дайв-бота біля Марса-Алама та підтримуємо причетних до нього британських громадян", – заявив журналістам представник міністерства закордонних справ Єгипту.

Наразі слідчі органи вивчають усі обставини інциденту.

Місцева влада повідомляє, що екіпаж і пасажири були врятовані судном під назвою "Blue" і повернуті до центру Марса-Алама. Пошуки зниклих туристів продовжуються.

Любитель дайвінгу, який у травні був на тому ж судні, "Hurricane", сказав, що човен мав проблеми, і ніхто не здивувався тому, що сталося загоряння.

"У нас були проблеми з 1 по 8 травня, що постійно повторювалися. На борту не було нітроксу (це назва газових сумішей для підводних занурень, що містять кисню більше, ніж у звичайному повітрі, – прим. ред). У них мало бути це, але вони ніколи не говорили нам, туалети і душові не працювали належним чином, була проблема під палубою, вони щось відкачували, але це потрапляло в мій унітаз. Екіпаж дуже старанно працює — їм мало платять, — але судно знало й найкращі часи. Я був у шостій каюті на носі, тому мені б не хотілося, щоб шоста була в носовій частині, і я не хотів би звідти вибиратися. Ніхто з нас не здивований, що спалах відбувся", – розповів таблоїду один із тих, хто колись плавав на яхті.

Представник морського флоту Tornado, якому належить човен, сказав, що яхту повернули на пристань "під наглядом влади".

На курортах Єгипту на Червоному морі розташовані одні з найвідоміших пляжних напрямків країни, і вони популярні у європейських відпочивальників. Він зміцнив свою репутацію місця для дайвінгу завдяки легкому доступу до коралових рифів з берега та місцям для дайвінгу, що пропонують різноманітне морське життя.

Раніше Фокус писав, що стюардеса розповіла, чому ніколи в житті не почала б працювати на яхті вартістю $797 млн.