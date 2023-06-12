"Хоче тримати Путіна за руку": Кім Чен Ин заявив про плани тісно співпрацювати з РФ

Диктатор привітав Володимира Путіна з Днем Росії та заявив, що боротьба росіян за свою незалежність та безпеку «вступила в нову вирішальну фазу».

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин висловив свій намір зміцнювати "стратегічну співпрацю" з Росією та висловив обіцянку про тісну дружбу з президентом Володимиром Путіним. Про це повідомляє державне ЗМІ КНДР KCNA.

Кім Чен Ин надіслав привітання президенту Володимиру Путіну з "Днем Росії" і висловив повну підтримку та солідарність російському народу. Він також заявив, що Російська Федерація є символом священної справи щодо захисту суверенітету держав.

Після цієї заяви лідер КНДР висловив готовність до поглиблення стратегічної співпраці з Росією.

У повідомленні наголошується, що у своєму посланні Кім Чен Ин підтвердив прагнення зміцнити більш тісну стратегічну співпрацю між КНДР і Росією, а також висловив готовність тісно співпрацювати з президентом РФ.

Нагадаємо, 19 квітня Кім Чен Ин озвучив наміри створити мережу супутників-шпигунів для країни, щоб протидіяти США та Південній Кореї.

14 квітня КНДР оголосила про випробування принципово нової балістичної ракети Hwasong-18.