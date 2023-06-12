Заборонено законом: міська ялинка все ще стоїть у червні через голуба (фото)
Міська рада Беверлі мала прибрати ялинку в січні, але відповідно до Закону про дику природу та сільську місцевість 1981 року заборонено брати чи руйнувати гніздо будь-якого дикого птаха під час його використання чи будівництва.
У Великій Британії в одному з міст Східного Йоркширу досі стоїть ялинка — і не тому, що вони намагаються зберегти святковий настрій цілий рік. Про це пише The Metro.
Різдвяна ялинка в Беверлі досі стоїть, бо на ній мешкає лісовий голуб.
Міська рада мала прибрати ялинку в січні, але відповідно до Закону про дику природу та сільську місцевість 1981 року заборонено брати, пошкоджувати чи руйнувати гніздо будь-якого дикого птаха під час його використання чи будівництва.
Це означає, що дерево не можна прибрати, доки голуб не вирішить залишити своє житло з власної волі. На ялинці навіть досі висять гірлянди хоч і вимкнені. Співробітники міськради не хотіла турбувати голубів, знімаючи їх.
Через півроку після закінчення святкового періоду ялинка "виглядає гірше нікуди", її зелені голки набули досить непривабливого коричневого відтінку.
Радник Денис Хілі сказав, що вони не хочуть прибирати птаха і чекатимуть, доки голуб полетить.
"Робітники ради прийшли, щоб прибрати птаха на початку року, і хлопці, які його знайшли, сказали, що не варто його прибирати, тому вони цього й не зробили. У нас на дереві були гірлянди, і вони досі на ньому. Однак Світло не вмикали.Досить багато людей цікавилися, чому дерево все ще там і чому його залишили.Нам довелося повісити оголошення, щоб розповісти людям.Як "зелена" порада, ми піклуємося про біорізноманіття, природу та зелені проблеми, ми б не хотіли прибирати птицю Але навіть якби ми це зробили, це було б незаконно", — заявив Денис Хілі.
Експерти з дикої природи вважають, що голуб остаточно "переїде" у липні, коли закінчиться сезон розмноження.
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