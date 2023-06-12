Заборонено законом: міська ялинка все ще стоїть у червні через голуба (фото)

Міська рада Беверлі мала прибрати ялинку в січні, але відповідно до Закону про дику природу та сільську місцевість 1981 року заборонено брати чи руйнувати гніздо будь-якого дикого птаха під час його використання чи будівництва.

У Великій Британії в одному з міст Східного Йоркширу досі стоїть ялинка — і не тому, що вони намагаються зберегти святковий настрій цілий рік. Про це пише The Metro.

Різдвяна ялинка в Беверлі досі стоїть, бо на ній мешкає лісовий голуб.

Міська рада мала прибрати ялинку в січні, але відповідно до Закону про дику природу та сільську місцевість 1981 року заборонено брати, пошкоджувати чи руйнувати гніздо будь-якого дикого птаха під час його використання чи будівництва.

Це означає, що дерево не можна прибрати, доки голуб не вирішить залишити своє житло з власної волі. На ялинці навіть досі висять гірлянди хоч і вимкнені. Співробітники міськради не хотіла турбувати голубів, знімаючи їх.

Через півроку після закінчення святкового періоду ялинка "виглядає гірше нікуди", її зелені голки набули досить непривабливого коричневого відтінку.

Експерти з дикої природи вважають, що голуб остаточно "переїде" у липні Фото: Metro

Радник Денис Хілі сказав, що вони не хочуть прибирати птаха і чекатимуть, доки голуб полетить.

"Робітники ради прийшли, щоб прибрати птаха на початку року, і хлопці, які його знайшли, сказали, що не варто його прибирати, тому вони цього й не зробили. У нас на дереві були гірлянди, і вони досі на ньому. Однак Світло не вмикали.Досить багато людей цікавилися, чому дерево все ще там і чому його залишили.Нам довелося повісити оголошення, щоб розповісти людям.Як "зелена" порада, ми піклуємося про біорізноманіття, природу та зелені проблеми, ми б не хотіли прибирати птицю Але навіть якби ми це зробили, це було б незаконно", — заявив Денис Хілі.

Експерти з дикої природи вважають, що голуб остаточно "переїде" у липні, коли закінчиться сезон розмноження.

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