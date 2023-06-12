"Відчувала лише вогонь": жінка пережила удар блискавки й тепер знає, коли буде гроза

Інцидент стався влітку 2009 року. За п'ять хвилин у місті було зареєстровано 1200 ударів блискавки. Кімберлі Кроун почула два гучні удари.

Кімберлі Кроун з Форні, штат Техас, США, мила сковороду на своїй кухні в червні 2009 року, коли блискавка пройшла через дах і вдарила її прямо в груди. Про це пише The Mirror.

Жінка, яка пережила нищівний удар блискавки на очах своїх шістьох дітей, стверджує, що тепер може відчувати наближення грози.

За п'ять хвилин у місті було зареєстровано 1200 ударів блискавки, і Кімберлі почула два гучні удари. За мить блискавка пробила дірку в стелі кухні, відскочила від сковороди, яку вона тримала в руках, і вдарила американку в груди.

"Я підняла сковорідку ось так, переклала, і не встигла я навіть піднести її до цієї руки, як блискавка пробила вбудований світильник. Я пам'ятаю біль, пам'ятаю запах гару. Я відчувала лише вогонь, і все, про що я могла думати, це про тому, як би мені хотілося, щоб це якнайшвидше закінчилося", — розповіла Кімберлі ABC News.

На допомогу прийшов її дев'ятирічний син Трістан, який зателефонував до служби порятунку. Він сказав диспетчеру, що блискавка пройшла через стелю і що його мамі дуже боляче.

На допомогу прийшов її дев'ятирічний син Трістан, який зателефонував до служби порятунку Фото: Youtube/The Weather Channel

Видання зазначає, що було опубліковано запис дзвінка, на якому чути, як засмучений хлопчик просить приїхати швидку допомогу, благаючи маму не вмирати.

Ще одна блискавка вдарила по будинку в іншій кімнаті, внаслідок чого вибухнув сімейний комп'ютер. Служба швидкої допомоги прибула за шістнадцять хвилин, і Кімберлі терміново доставили до найближчої лікарні, де вона провела наступні три дні. Американка провела 26 годин у відділенні швидкої допомоги, перш ніж її госпіталізували. Внаслідок удару блискавки у неї почалися страшні напади.

Через два роки, у 2011 році, Кімберлі розповіла, що тепер вона може відчувати грозу, що наближається, але при цьому у неї болить груди.

"Мені все ще боляче. Коли наближається гроза, мені стає дуже тісно в грудях. Що стосується удару блискавки, ви завжди боятиметеся. Ви завжди нервуватимете", — каже американка.

Жінка, як і раніше, страждає від нападів запаморочення і схильна до дивних нападів спека. Крім того, ліва сторона її тіла слабша за праву. Востаннє вона з'являлася на публіці у 2017 році, коли пожертвувала продукти у продовольчу комору Форні.

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