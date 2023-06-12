Тіло знайшли у підвалі: в РФ вбили депутата від "Єдиної Росії" (фото)

58-річний Колодич був депутатом Думи Югри сьомого скликання, головою комітету з бюджету. Його тіло виявили у селищі Сосенське у Новій Москві.

У Новій Москві в РФ садівник убив депутата думи Ханти-Мансійського автономного округу від "Єдиної Росії" Олександра Колодича. Його тіло знайшли у підвалі його будинку. Про це повідомляє РБК.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом вбивства 58-річного народного обранця.

"Попередньо встановлено, що між загиблим та помічником по будинку стався конфлікт, під час якого останній завдав ножових поранень чоловікові. На крики у підвальному приміщенні прийшла дружина загиблого, якій фігурант також завдав ножових поранень. Після скоєного злочину підозрюваний закопав тіло чоловіка у підвальному приміщенні та втік з місця події", — йдеться у повідомленні СК.

Підвал в будинку депутата, де знайшли його тіло

Дружина депутата вижила і зараз перебуває у столичному медзакладі.

36-річного підозрюваного затримали, його ім'я не розкривається.

Що відомо про вбитого Олександра Колодича

Олександр Колодич був депутатом думи Ханти-Мансійського автономного округу сьомого скликання від партії Путіна "Єдина Росія"та очолював комітет думи ХМАО 7-го скликання з бюджету, фінансів та податкової політики.

Незадовго до своєї смерті депутат допоміг транспортувати тіло загиблого окупанта з території України. Як і майже всі депутати від "Єдиної Росії" підтримував війну проти України.

Нагадаємо, що у Польщі прихильник Путіна напав на українку. Він зламав жінці руку в двох місцях і назвав "курвою".

Раніше повідомлялося, що пропутінські політики добилися повної безкарності та підтримали вандала — співробітника суспільного телебачення Вірменії Арама Ніколяна. Він на церемонії відкриття чемпіонату Європи з важкої атлетики в Єревані вирвав знамено у прапороносця делегації азербайджанських спортсменів та спалив його на очах у публіки.