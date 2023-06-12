"Приходять у мантіях": власник "дома Гаррі Поттера" скаржиться на фанатів Хогвартсу (фото)

Вигаданий чарівник жив на Прайвет-драй, зі своїми нелюблячими родичами Дурслями в вигаданому містечку Літтл-Уінгінг. Однак для зйомок деяких ранніх сцен використали справжній будинок, в якому зараз живе родина.

У Великій Британії власник будинку, який побажав залишитися невідомим, який знімався у фільмах про Гаррі Поттера, заявив, що його родині набридло, що до його дверей постійно заявляються фанати. Про це пише The Sun.

Вигаданий чарівник, як відомо, жив на Прайвет-драйв, 4, зі своїми нелюблячими родичами Дурслі в вигаданому містечку Літтл-Уінгінг в Сурреї. Однак для зйомок деяких ранніх сцен був використаний справжній будинок в глухому куті в Брекнеллі, Беркшир.

Фанати франшизи щодня стікаються до будинку, щоб зробити фотографії, але нинішній власник, який побажав залишитися невідомим, сказав The Sun, що його сім'ї набридла постійна присутність фанатів Хогвортсу.

"У нас були люди, які заливаються сльозами. Це дивно. Діти, ви розумієте. Але були і дорослі. Вони одягаються іноді на повне екіпірування і відтворюють сцени прямо на вулиці", — кажуть вони.

Власник будинку сказав, що вони намагаються бути люб'язними із фанатами Фото: w8media

Власник сказав, що вони намагаються бути люб'язними з фанатами й навіть переставили свою машину, щоб непрохані гості могли краще розглянути будинок, але деякі з них заходять надто далеко. Якось один із шанувальників навіть намагався перелізти через паркан.

Сім'я, що купила будинок, розповіла, що вони досі не звикли до полчищ фанатів, які постійно відвідують їхню вулицю навіть уночі. Люди приїжджають з усього світу, щоб побачити місце зйомки.

"Я не проти. Гаррі Поттер — це приголомшливо. Я це розумію. Але ти приходиш додому з роботи, а вони всі стоять у тебе під вікнами. Це просто безумство. Ми знали, який будинок ми купуємо, нам нічого не сказали. Вони не сказали нам, що вони тут щодня. Вони постійно приходять у мантіях", — сказав власник будинку.

Будинок використовувався лише для зйомок одного з фільмів франшизи Фото: Warner Bros.

Будинок, мабуть, найбільш відомий сценами, в яких Гаррі був змушений спати в комірчині під сходами, тоді як його двоюрідний брат Дадлі Дурслі жив у просторій спальні й отримував щедрі подарунки від своїх мами та тата. Власник будинку сказав, що шафа, яку юний чарівник називав своїм будинком, все ще там, але використовується для зберігання пальто, пилососа та дошки для прасування, хоча вони подумують відтворити знамениту шафу-спальню з фільмів.

Видання зазначає, що сам будинок використовувався лише для зйомок одного з фільмів франшизи, а для решти серій всю вулицю було відтворено в студії. Тепер шанувальники Гаррі Поттера можуть відвідати знімальний майданчик на студії Warner Bros у Лівсдені, Хартфордшир, яка щорічно приймає близько 2 мільйонів відвідувачів.

Що стосується оригінального будинку, то у 2016 році його було виставлено на продаж за £475 000, але власник швидко видалив оголошення. Сусідній дім купили за неймовірно високу ціну — 650 000 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.