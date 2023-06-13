"Планує постачати РФ більше зброї": США стурбовані планами КНДР, – Reuters

За даними Держдепартаменту США, Росія вже отримувала від Північної Кореї зброю для війни в Україні, зокрема ракети для ПВК "Вагнер".

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Корейська Народно-Демократична Республіка планує надати більше зброї Російській Федерації. Про це пише Reuters 13 червня із посиланням на представника Держдепартаменту США.

У публікації йдеться про те, що, за інформацією північнокорейських ЗМІ, Кім Чен Ин дав обіцянку Володимиру Путіну в посланні з нагоди Дня Росії 12 червня, заявивши про прагнення до "тіснішої стратегічної співпраці" з РФ.

За даними представника Держдепартаменту США, Росія вже отримувала зброю із КНДР для війни в Україні.

У Вашингтоні підтвердили, що Північна Корея завершила постачання зброї, зокрема ракет для піхоти, групі "Вагнер", яку підтримує Кремль, у листопаді 2022 року. У Пхеньяні цю інформацію заперечують.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує постачати до Росії більше зброї", — заявили в Держдепі.

Нагадаємо, що 12 червня Кім Чен Ин заявив, що Російська Федерація є символом священної справи щодо захисту суверенітету держав і висловив прагнення до тісної дружби з президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше, 9 травня, Кім Чен Ин направив телеграму президентові Росії Володимиру Путіну, висловлюючи йому підтримку щодо війни на території України. Лідер Північної Кореї також висловив упевненість в успіху Росії у її поточних воєнних діях.

Ми також писали про те, що 1 квітня сестра Кім Че Ина розкритикувала президента України Володимира Зеленського за те, що він нібито зробив заяву, що Україна прагне відновити свій статус ядерної держави.