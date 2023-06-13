У російському Краснодарі спалахнув нафтопереробний завод (відео)

За даними МНС, на НПЗ загорілася колона для переробки дизельного палива. Причину займання поки що не встановлено. Також невідомо, чи є внаслідок події поранені та загиблі.

У вівторок, 13 червня, в районі Краснодарського нафтопереробного заводу (Росія) сталася пожежа. Про це повідомляє міська адміністрація у Telegram.

Місцева влада зазначає, що площа пожежі склала 20 кв. метрів. Також уточнюється, що займання відбулося на вулиці Захарова.

"Підрозділи Краснодарського пожежно-рятувального гарнізону локалізували пожежу о 6:58. У роботі було задіяно понад 130 осіб, 26 одиниць техніки", — йдеться у публікації.

Причина НП невідома. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

"Кубанські новини" з посиланням на пресслужбу МНС по регіону повідомили, що на території заводу спалахнула колона для переробки дизельного палива.

Нагадаємо, 4 травня у Сибіру в Тюменській області рятувальникам довелося евакуювати ціле село через пожежу. Тільки з дитячого психо-неврологічного диспансеру та будинку для людей похилого віку співробітники МНС РФ вивезли сотні людей.

29 квітня в російській Пермі виникла пожежа на території оборонного холдингу "Мотовиліхинські заводи", що виробляє артилерійські та реактивні системи залпового вогню.