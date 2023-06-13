Капітан був п'яний: на річці в Росії зіткнулися два танкери, — росЗМІ (відео)

На момент аварії, за словами журналістів, капітан одного з кораблів перебував у нетверезому стані, а зіткнення призвело до того, що у воду потрапило до 90 тонн бензину.

Два танкери зіткнулися на річці Лєна в Іркутській області. Про це повідомила прес-служба Східного міжрегіонального слідчого управління транспортом.

"Внаслідок зіткнення було пошкоджено цистерну з бензином, частина палива потрапила в річку. Постраждалих немає", — йдеться у прес-релізі.

Зіткнення сталося в районі селища Олексіївська Іркутської області. Зіткнулися танкер ТР-901, який перебував на ремонті в порту, та танкер ТР-900 "Єрофей Хабаровськ", який перевозив 832 т бензину.

Братський слідчий відділ на транспорті проводить дослідчу перевірку за частиною 1 статті 263 КК (порушення вимог у галузі транспортної безпеки) та статті 246 КК (порушення правил охорони навколишнього середовища під час виконання робіт).

На місці події працюють слідчі та криміналісти слідчого управління. Вони проводять комплекс слідчих та інших процесуальних дій, вкладених у встановлення всіх обставин події.

Видання Baza, у свою чергу, стверджує, що капітан одного з кораблів на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння, тому танкером керував його помічник.

Нагадаємо, що у російської державної суднобудівної компанії United Shipbuilding Corp (USC) закінчуються деталі для двигунів. Через це вона не може виробляти танкери та судна, необхідні для перевезення нафти та вантажів.

Також стало відомо, що Росія тепер змушена постачати свою нафту на набагато більші відстані — до Індії та Китаю. Для обходу цінових обмежень на власний експорт, запроваджених країнами G7, РФ використовує величезний флот древніх судів.