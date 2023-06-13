"Захист" Донбасу та Бєлгорода, вихід із "зернової угоди": головне з бесіди Путіна з військкорами

Президент Росії розповів про незмінність цілей великої війни в Україні. Вперше диктатор звернув увагу на обстріли прикордонних територій, у яких звинуватив ЗСУ.

Президент Росії Володимир Путін 13 червня влаштував зустріч із військовими кореспондентами та розповів про плани щодо ведення подальших бойових дій в Україні. Про це пише російське агентство ТАСС.

Прессекретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі були журналісти телеканалів "Перший", ВДТРК, НТВ, RT, газети "Комсомольська правда", блогери й автори Telegram-каналів.

У бесіді з Путіним брали участь військкори Семен Пегов, Олександр Сладков, Ірина Куксенкова, Дмитро Стешин, Андрій Руденко, Максим Долгов, Євген Піддубний, Олександр Коц та інші, зазначило агентство.

Втрати армії Росії та цілі великої війни в Україні

На початку зустрічі російський президент заявив про нібито повну непричетність Росії до початку війни на Донбасі у 2014 році.

"Ми взагалі там пальцем не торкнулися. Так, там були добровольці наші, але держава російська не мала до цього стосунку жодного взагалі. Говорю вам абсолютно відверто, прямо та чесно", — сказав Путін.

Путін визнав, що РФ "просто змусили стати на захист людей Донбасу". Далі він заговорив про втрати російських окупантів під час повномасштабної війни в Україні.

"Зазвичай безповоротних втрат відсотків 25, максимум 30. У них майже 50 на 50... Усе-таки це співвідношення (втрат двох сторін) 1 до 10, як то кажуть, на нашу користь — у нас у 10 разів менші втрати, ніж у ЗСУ", — підрахував він.

Також Путін заявив про незмінність цілей так званої спеціальної військової операції. Поточні завдання, за його словами, змінюються відповідно до ситуації, але цілі вторгнення мають "фундаментальний характер".

Водночас диктатор не побачив сенсу у введенні воєнного стану на всій території Росії. Але варто покращувати та розширювати роботу правоохоронців та спецслужб.

"По країні вводити якийсь особливий режим, воєнний стан немає жодного сенсу. Треба працювати ретельніше над деякими питаннями", — наголосив він.

Обстріли прикордонних територій РФ: Путін вигадав термін "санітарна зона"

У Кремлі ввели нове поняття — "санітарна зона" в Україні. Її обіцяють запровадити, якщо триватимуть обстріли прикордонних регіонів.

"Москва повинна буде розглянути питання створення в Україні санітарної зони, щоб вони не могли дістати нас", — сказав Путін, але не пояснив, що означає "санітарна зона" та як її вводитимуть.

За даними Путіна, польські найманці нібито нападають на російські регіони та водночас зазнають великих втрат.

"Вони, щоправда, їх приховують, але втрати серйозні. Там вербування йде найманців прямо в Польщі, в інших країнах", — сказав він.

Напади на РФ, за словами глави Кремля, відбивають солдати-строковики, яких розмістили на прикордонних територіях

"Вони там будуть так само, як на інших територіях Російської Федерації. Безпосередньо до зони бойових дій, в зону СВО направляти їх Міністерство оборони не планує. І потреби такої немає", — додав Путін.

Також він звинуватив ЗСУ в обстрілах деяких російських міст із метою відволікти окупаційні сили та засоби.

"Загалом ні в Бєлгородській області, ні десь там нікого немає. Там прикордонники зараз працюють, збройні сили. Безумовно, нічого хорошого в цьому немає, але в принципі можна було б це припустити, що противник поводитиметься так", — зазначив президент.

Вихід із "зернової угоди" й звинувачення Києва в підриві Каховської ГЕС

За словами Путіна, Росія бере участь у "зерновій угоді" не заради України, а заради дружніх країн Африки та Латинської Америки.

"Зерно має йти насамперед у найбідніші країни світу. Росію у випадку із зерновою угодою вкотре обдурили. Для експорту російського зерна не зроблено нічого", — пояснив він.

Москва готова постачати найбіднішим країнам світу зерно безплатно, пообіцяв президент. Також РФ думає над виходом із "зернової угоди", оскільки ЗСУ "запускають із кораблів безпілотники".

Російський глава вважає, що лише 3,5% українського зерна пішли до найбідніших країн світу, а понад 40% отримують країни Євросоюзу.

"Вони головні одержувачі українського зерна. Їм добре, і Україні гроші за це платять. На сьогодні мені здається, що це основне джерело валютних надходжень для України. Все інше практично розвалилося", — зауважив він.

Окремо главу Кремля спитали про підрив Каховської ГЕС. Як зазначив Путін, підрив дамби зірвав контрнаступ ЗСУ на цьому напрямі.

Теракт на Каховській ГЕС нібито влаштував Київ, оскільки цілеспрямовано та багаторазово бив із РСЗВ HIMARS по гідроелектростанції, додав він.

"Ми не фіксували великих вибухів перед тим, як руйнація сталася. Вони цілеспрямовано HIMARS били багаторазово по Каховській ГЕС, ось у чому справа. Можливо, там була в них закладка якась. Можливо, вони вчергове там чимось додали незначним, і пішла руйнація", — заявив Путін.

Росія точно не була зацікавлена в підриві Каховської ГЕС через тяжкі наслідки для території, сказав президент РФ.

Нагадаємо, що німецькі ЗМІ помітили, як Путін принизив міністра оборони РФ Сергія Шойгу на зустрічі у військовому шпиталі 13 червня. Путін спеціально обернувся спиною до Шойгу, а той безпорадно стояв, написали журналісти.

Фокус із посиланням на полковника запасу ЗСУ Владислава Селезньова раніше писав, що ЗС РФ накопичують резерви для осінньо-зимової кампанії в Україні.