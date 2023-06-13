Готують резерви: командування РФ готується до осінньо-зимового наступу в Україні, – полковник ЗСУ

На думку полковника Владислава Селезньова, російська армія має дійти до єдиного підпорядкування, щоб уникнути хаосу та визначитися з подальшою стратегією своїх дій після літнього періоду.

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Російська армія накопичує резерви для підготовки до власної осінньо-зимової кампанії в Україні. Якою вона буде залежатиме від успіху українського контрнаступу. Таку думку висловив у коментарі Фокусу полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Зараз у РФ максимально накопичуватимуть резерви, щоб за результатами нашого контрнаступу приймати рішення, що робити далі. Мені здається, що вони готуються до власної осінньо-зимової кампанії чи то контрнаступу, чи нового наступу. У зв'язку з цим військо повинно мати єдине підпорядкування, а не — кожен сам собі генерал", — каже Селезньов.

Він пояснює, що наказ міністра оборони Сергія Шойгу взяти всі добровольчі підрозділи російської армії на контракт, виданий, зокрема, з цією метою.

"Зараз російська армія розбалансована і складається з регулярної армії, добровольчих формувань та приватних військових компаній. Говорити про якесь єдине військове управління неможливо, тому що є повний хаос управління. Я думаю, що всі погодяться на вимогу Шойгу, а у Путіна є важелі для жорстокого підпорядкування", — сказав співрозмовник видання.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Наказ для Пригожина. Чим закінчиться протистояння Шойгу та ПВК "Вагнер".

За новими даними звіту американського Інституту вивчення війни, у російських окупантів залишається надія, що вони можуть зупинити успішний український контрнаступ, але їхні плани приречені на провал.

При цьому аналітики інституту зазначили, що в Російській Федерації почали применшувати успіхи українських військ на полі бою і розповідають своїм громадянам про захоплення "сірих зон".