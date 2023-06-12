У РФ намагаються применшити успіхи ЗСУ під час контрнаступу: пишуть про захоплення "сірих зон"

За словами аналітиків з ISW, українська сторона продовжує просування вперед у Запорізькій та Донецькій областях, поки військові коментатори РФ розповідають про сильну лінію оборони.

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У Російській Федерації почали применшувати успіхи українських військ на полі бою і розповідають своїм громадянам про захоплення "сірих зон". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 11 червня.

За словами аналітиків, проросійські військові коментатори, які говорять про те, що зараз відбувається на фронті в ході контрнаступних дій ЗСУ, намагаються всіляко похвалити оборону окупантiв та зменшити втрати ЗС РФ.

Українська сторона тим часом продовжує просуватися вперед у західних населених пунктах Донецької області та західних населених пунктів Запорізької області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить про просування вперед на півдні України на 300-1500 метрів, а також звільнення таких населених пунктів як Макарівка, Нескучне, Благодатне, Сторожове та Новодарівка.

"Російські джерела називають просування українських військ через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські досягнення та не повідомляти про прориви українських військ через оборонні лінії", — йдеться в повiдомленнi.

В ISW при цьому дотримуються думки, що поки рано говорити про "український прорив" і головного удару ще не було.

Нагадаємо, 10 червня в NYT писали про важливість контрнаступу ЗСУ, який є найбільшою операцією з часів Другої світової війни. Українські військові на багатьох ділянках фронту зосереджені на тому, щоб знайти слабкі місця у ЗС РФ, щоб направити туди основні ударні сили. Окупанти, зі свого боку, сподіваються на величезні лінії оборони.