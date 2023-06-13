Без мотузок та страховки: британець спробував піднятися на 123-поверховий хмарочос (відео)

Джордж Кінг-Томпсон підіймався на вежу Lotte World Tower у Сеулі без мотузок, страховки та в одних шортах. Чоловік дістався 73-го поверху п'ятої за висотою будівлі у світі.

У Південній Кореї 24-річний шукач гострих відчуттів Джордж Кінг-Томпсон із Британії дістався 73-го поверху 123-поверхового хмарочоса, перш ніж його перехопили представники влади та взяли під варту. Про це пише Daily Mail.

Альпініст з Оксфорду підіймався на хмарочос на вежу Lotte World Tower у Сеулі без мотузок, страховки та в одних шортах. Чоловік, якого чотири роки тому було ув'язнено за підйом на вежу The Shard у Лондоні, дістався 73-го поверху п'ятої за висотою будівлі у світі.

Після того, як до хмарочоса приїхали співробітники поліції, британець був змушений сісти в люльку для технічного обслуговування й увійти в будинок, де вони взяли його під варту.

Чотири роки тому чоловік був ув'язнений за підйом на вежу The Shard у Лондоні Фото: Daily Mail

Раніше Кінг-Томпсон був засуджений до шести місяців ув'язнення за підйом на висоту The Shard у 2019 році. Він піднявся на будівлю з першого поверху до верху всього за 45 хвилин.

Станція London Bridge була ненадовго закрита через цей інцидент, і він отримав поліцейське попередження після того, як його помітили на схилі хмарочоса приблизно о 5 ранку 8 липня.

Засудивши Кінга-Томпсона до негайного позбавлення волі, суддя Мюррей заявив, що порушення наказу було "навмисним та усвідомленим". Він додав, що "культові будівлі іноді стають ціллю терористів", і що "інформація про шляхи проникнення в будівлю та навколо неї" може збільшити ризик для людей, які живуть і працюють у ній.

Це не перший випадок, коли хтось намагається піднятися на вежу Lotte World, у 2018 році людина, відома як "французька людина-павук" Ален Робер, також намагалася підкорити будівлю в Сеулі. 60-річний чоловік подолав більш ніж половину шляху до того, як його заарештували поліція.

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